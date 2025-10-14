Руны / © ТСН

Руны в этот день подчеркивают важность баланса между активностью и отдыхом. Это подходящий момент для переосмысления целей и укрепления внутренней опоры.

Прогноз по знакам зодиака

Овен — руна Тейваз

Смелость и решительность откроют новые способности. Не бойтесь действовать.

Телец — руна Йера

Ваши усилия постепенно приносят результаты. День покоя и благодарности.

Близнецы — руна Ансуз

Прислушайтесь к советам — сегодня слова обладают особой силой.

Рак — руна Беркана

Забота о себе или близких восстановит ваши силы.

Лев — руна Соулу

Энергия и ясность мнений помогут добиться важной цели.

Дева — руна Вуньо

Гармония и удовольствие. День для приятных встреч и радости.

Весы — руна Гебо

Удачное время для взаимодействия и партнерства — общее дело будет успешным.

Скорпион — руна Эйваз

Держитесь своего пути, даже если возникают затруднения. Выдержка — ваш ключ.

Стрелец — руна Райдо

Путешествие или новое направление принесут пользу и вдохновение.

Козерог — руна Ингуз

Вы стоите на пороге нового этапа. Сосредоточенность и уверенность помогут начать его успешно.

Водолей — руна Феу

Возможен финансовый прирост или новый ресурс для ваших планов.

Рыбы — руна Лагуз

Доверьтесь интуиции — она поможет избежать сомнений и неуверенности.

15 октября 2025 года руны напоминают: сила — во внутреннем покое. Действуйте в гармонии с собой, и даже небольшие шаги приведут к стабильным результатам.

