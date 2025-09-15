Рунический гороскоп на 15 сентября 2025: Овнам – выдержка, Львам – новые идеи

Руны / © ТСН

Руны — это древние архетипы, раскрывающие скрытые энергии дня. Они помогают увидеть, где следует остановиться для переосмысления, а где двигаться вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Эйваз

Устойчивость и выдержка станут вашим ресурсом. Используйте их для преодоления препятствий.

Телец — руна Йера

Пора увидеть результаты своего труда. Ваша настойчивость приносит первые плоды.

Близнецы — руна Гебо

Взаимность и партнерство помогут вам в этот день. Важно строить отношения на равенстве.

Рак — руна Лагуз

Интуиция сегодня подскажет верный путь. Слушайте внутренние сигналы.

Лев — руна Кеназ

Новые идеи принесут вдохновение. День открывает возможности для творчества.

Дева — руна Вуньо

Гармония и радость станут вашей опорой. Уделите время близким.

Весы — руна Феху

Обратите внимание на ресурсы. Используйте их правильно и не тратьте энергию.

Скорпион — руна Турисаз

Осмотрительность оградит вас от ненужных шагов. Удерживайте границы в отношениях.

Стрелец — руна Райдо

День для движения и путешествий. Планируйте шаги и действуйте уверенно.

Козерог — руна Соулу

Внутренний свет принесет ясность. Используйте энергию дня для важнейших решений.

Водолей — руна Ингуз

Пора закладывать основу для нового. Посеянные идеи впоследствии дадут результат.

Рыбы — руна Пердро

Судьба может подбросить неожиданную подсказку. Будьте внимательны к случайностям.

15 сентября 2025 года руны напоминают: сохраняйте выдержку, ищите гармонию и будьте открыты для подсказок судьбы. Это день, когда интуиция и вдохновение помогут найти правильное направление.

