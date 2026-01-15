Рунический гороскоп на 15 января 2025: Близнецам — решение в разговоре, Козорогам — контроль расходов

Руны / © ТСН

Реклама

15 января – день, когда мелочи имеют значение. Руночные символы советуют не спешить, а внимательно работать с планами, ресурсами и договоренностями.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 15 января 2025

Овен — руна Тейваз

День решительных действий. Вы сможете продвинуться вперед, если не будете откладывать важное и держать позицию.

Телец — руна Отал

Опора на стабильное. Хорошее время для семейных дел, планирования бюджета и решений с длинным эффектом.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Решения в разговоре. Важная договоренность или уточнение может снять напряжение и определить следующий шаг.

Рак — руна Беркана

Забота и восстановление. День подходит для спокойного темпа, поддержки близких и восстановления ресурса.

Лев — руна Соулу

Уверенность и вдохновение. Вы можете стать более заметными, если не будете сомневаться в собственных силах.

Дева — руна Кеназ

Проверка деталей. Следует заняться документами, мелкими задачами и тем, что требует точности.

Реклама

Весы — руна Гебо

Договоренность и баланс. День способствует компромиссам и равноправным решениям в партнерстве.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Лучше не открывать все планы сразу и избегать излишних конфликтов.

Стрелец — руна Райдо

Движение и коррекция планов. Возможны поездки или смена графика, которая пойдет вам на пользу.

Козорог — руна Феху

Контроль затрат и польза. День подходит для финансовых решений, покупок и наведения порядка в ресурсах.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Возврат в планах. Может появиться новый вариант, который сменит вашу тактику на ближайшие дни.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный ритм. Следует уменьшить нагрузку и действовать без спешки.

Руны в этот день подчеркивают важность ответственности и практического подхода. Сегодня полезно держать фокус на главном, говорить по существу и осторожно распоряжаться ресурсами.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.