Рунический гороскоп на 16–22 февраля 2026 года: Тельцам — практические решения, Стрельцам — изменение планов

Руны / © ТСН

Реклама

Вторая половина февраля часто связана с подведением промежуточных итогов и корректировкой планов. Руночные символы этого периода говорят о внимательности к ресурсам и умении действовать без спешки. Неделя подходит для рабочих решений, договоренностей и наведения порядка по делам. Наибольшую пользу принесут последовательные действия.

Общая энергия недели — руна Йера

Руна Йера символизирует результат и естественный ход событий. На этой неделе может стать заметно, какие усилия дают отдачу. Хороший период для завершения дел и реалистичных планов.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака

Овен — руна Тейваз

Решительность поможет продвинуть важные вопросы.

Реклама

Телец — руна Феху

Практические решения по финансам и быту будут уместны.

Близнецы — руна Ансуз

Информация и разговоры могут повлиять на планы.

Рак — руна Беркана

Следует беречь ресурс и не перегружать себя.

Лев — руна Соулу

Инициатива принесет ощутимый результат.

Реклама

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.

Весы — руна Гебо

Сотрудничество или поддержка принесут пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Лучше защищать личные границы и не доверять всем подряд.

Стрелец — руна Райдо

Возможны изменения планов или поездки.

Реклама

Козорог — руна Отал

Стабильность и опора на проверенные решения.

Водолей — руна Дагаз

Новый взгляд поможет найти другой вариант действий.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный темп даст лучший результат.

Неделя 16–22 февраля советует действовать обдуманно и не торопиться с выводами. Последовательность и практичность принесут наибольшую пользу.

Реклама

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.