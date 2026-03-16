Рунический гороскоп на 16-22 марта 2026: Скорпионам — неожиданный поворот, Тельцам — финансовый результат

Вторая половина марта часто приносит больше активности и конкретных результатов. Рунические символы этого периода говорят о необходимости быстро реагировать на обстоятельства и не упускать возможностей. Это хорошее время для финансовых решений, рабочих шагов и новых договоренностей. Наибольшую пользу принесет сочетание смелости и расчета.

Главная руна недели - Кеназ

Руна Кеназ символизирует прозрение, новые идеи и понимание ситуации. На этой неделе многие знаки могут увидеть решение там, где раньше были сомнения. Это период новых идей и изменений в планах.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака

Овен — руна Тейваз

Неделя потребует решимости. Упорство поможет продвинуть важное дело.

Телец — руна Феху

Возможен финансовый результат или выгодная возможность.

Близнецы — руна Ансуз

Новости, переговоры или новые контакты могут изменить планы.

Рак — руна Беркана

Необходимо сохранять баланс между работой и отдыхом.

Лев — руна Соулу

Инициатива поможет привлечь внимание и получить поддержку.

Дева — руна Йера

Результат предыдущих усилий может оказаться заметным.

Весы — руна Гебо

Сотрудничество и поддержка принесут пользу.

Скорпион — руна Хагалаз

Возможен неожиданный поворот событий, изменяющий планы.

Стрелец — руна Райдо

Поездка или новое направление могут оказаться перспективными.

Козорог — руна Отал

Практический подход поможет укрепить стабильность.

Водолей — руна Уруз

Энергии достаточно для старта нового проекта.

Рыбы — руна Лагуз

Лучше поступать спокойно и не форсировать события.

Неделя 16–22 марта 2026 года по рунам станет периодом новых идей и важных решений. Именно внимательность к возможностям поможет получить результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.