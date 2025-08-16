ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 16 августа 2025: Близнецам — ритм, Девам — дар партнерства.

16 августа – день движения и партнерства. Руны подчеркивают важность внутреннего ритма и взаимной гармонии, ведущих к успеху.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны , которые используются сегодня, — это архетипические символы путешествия, прогресса и дарения. Они помогают настроиться на свой внутренний ритм, открыться к другим и действовать в потоке событий.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

  • Овен (21 марта 20 апреля)
    Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, прогресс
    День для осознанного движения вперед. Слушайте свой ритм — и путь откроется.

  • Телец (21 апреля 20 мая)
    Руна дня: "Эйваз" — партнерство, доверие, движение вперед
    Совместными усилиями ваш прогресс станет более уверенным. Доверьтесь команде.

  • Близнецы (21 мая 21 июня)
    Руна дня: «Гебо» — дар, обмен, партнерство
    Диалог и искреннее взаимодействие — сегодня ваши главные инструменты успеха.

  • Рак (22 июня 22 июля)
    Руна дня: "Феху" — благосостояние, ресурсы, процветание
    Сосредоточьтесь на накоплении внутренних и внешних ресурсов – день для расцвета.

  • Лев (23 июля 22 августа)
    Руна дня: "Уруз" — сила, выносливость, потенциал
    Ваш внутренний потенциал сейчас на пике. Используйте его для решительных и сильных шагов.

  • Дева (23 августа 22 сентября)
    Руна дня: "Ансуз" — коммуникация, мудрость, вдохновение
    Слово сегодня имеет силу. Используйте его для вдохновения и вдохновения.

  • Весы (23 сентября 22 октября)
    Руна дня: "Тейваз" — справедливость, лидерство, честь
    Честность и справедливое руководство приведут к признанию и успеху.

  • Скорпион (23 октября 21 ноября)
    Руна дня: "Вуньо" — радость, гармония, успех
    Почувствуйте атмосферу внутренней гармонии. Сегодня – день комфорта и радости.

  • Стрелец (22 ноября 21 декабря)
    Руна дня: "Пертро" — судьба, тайна, шанс
    Будьте открыты к скрытым возможностям. Сегодня Фортуна может подмигнуть.

  • Козерог (22 декабря 19 января)
    Руна дня: "Лагуз" — интуиция, поток, эмоции
    Доверьтесь внутренним ощущениям. Пусть ваша интуиция станет проводником в этот день.

  • Водолей (20 января 18 февраля)
    Руна дня: "Ингваз" — потенциал, развитие, семья
    Семена, посеянные сегодня (идеи или отношения), скоро прорастут во что-то крепкое.

  • Рыбы (19 февраля 20 марта)
    Руна дня: "Дагаз" — новый день, пробуждение, прозрение
    Сегодня возможно истинное прозрение – момент, когда приходит новое мировоззрение.

16 августа 2025 года — время движения вперед, коммуникации и внутреннего развития. Руны указывают на важность установившегося ритма, партнерства и открытости к потоку жизни. Слушайте сердце — оно знает путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie