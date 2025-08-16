- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 16 августа 2025: Близнецам — ритм, Девам — дар партнерства.
16 августа – день движения и партнерства. Руны подчеркивают важность внутреннего ритма и взаимной гармонии, ведущих к успеху.
Руны , которые используются сегодня, — это архетипические символы путешествия, прогресса и дарения. Они помогают настроиться на свой внутренний ритм, открыться к другим и действовать в потоке событий.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля)
Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, прогресс
День для осознанного движения вперед. Слушайте свой ритм — и путь откроется.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Руна дня: "Эйваз" — партнерство, доверие, движение вперед
Совместными усилиями ваш прогресс станет более уверенным. Доверьтесь команде.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Руна дня: «Гебо» — дар, обмен, партнерство
Диалог и искреннее взаимодействие — сегодня ваши главные инструменты успеха.
Рак (22 июня — 22 июля)
Руна дня: "Феху" — благосостояние, ресурсы, процветание
Сосредоточьтесь на накоплении внутренних и внешних ресурсов – день для расцвета.
Лев (23 июля — 22 августа)
Руна дня: "Уруз" — сила, выносливость, потенциал
Ваш внутренний потенциал сейчас на пике. Используйте его для решительных и сильных шагов.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Руна дня: "Ансуз" — коммуникация, мудрость, вдохновение
Слово сегодня имеет силу. Используйте его для вдохновения и вдохновения.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Руна дня: "Тейваз" — справедливость, лидерство, честь
Честность и справедливое руководство приведут к признанию и успеху.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Руна дня: "Вуньо" — радость, гармония, успех
Почувствуйте атмосферу внутренней гармонии. Сегодня – день комфорта и радости.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Руна дня: "Пертро" — судьба, тайна, шанс
Будьте открыты к скрытым возможностям. Сегодня Фортуна может подмигнуть.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Руна дня: "Лагуз" — интуиция, поток, эмоции
Доверьтесь внутренним ощущениям. Пусть ваша интуиция станет проводником в этот день.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Руна дня: "Ингваз" — потенциал, развитие, семья
Семена, посеянные сегодня (идеи или отношения), скоро прорастут во что-то крепкое.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Руна дня: "Дагаз" — новый день, пробуждение, прозрение
Сегодня возможно истинное прозрение – момент, когда приходит новое мировоззрение.
16 августа 2025 года — время движения вперед, коммуникации и внутреннего развития. Руны указывают на важность установившегося ритма, партнерства и открытости к потоку жизни. Слушайте сердце — оно знает путь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.