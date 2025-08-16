Рунический гороскоп на 16 августа 2025: Близнецам — ритм, Девам — дар партнерства.

Руны / © ТСН

Руны , которые используются сегодня, — это архетипические символы путешествия, прогресса и дарения. Они помогают настроиться на свой внутренний ритм, открыться к другим и действовать в потоке событий.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, прогресс

День для осознанного движения вперед. Слушайте свой ритм — и путь откроется.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна дня: "Эйваз" — партнерство, доверие, движение вперед

Совместными усилиями ваш прогресс станет более уверенным. Доверьтесь команде.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна дня: «Гебо» — дар, обмен, партнерство

Диалог и искреннее взаимодействие — сегодня ваши главные инструменты успеха.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна дня: "Феху" — благосостояние, ресурсы, процветание

Сосредоточьтесь на накоплении внутренних и внешних ресурсов – день для расцвета.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна дня: "Уруз" — сила, выносливость, потенциал

Ваш внутренний потенциал сейчас на пике. Используйте его для решительных и сильных шагов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна дня: "Ансуз" — коммуникация, мудрость, вдохновение

Слово сегодня имеет силу. Используйте его для вдохновения и вдохновения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна дня: "Тейваз" — справедливость, лидерство, честь

Честность и справедливое руководство приведут к признанию и успеху.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна дня: "Вуньо" — радость, гармония, успех

Почувствуйте атмосферу внутренней гармонии. Сегодня – день комфорта и радости.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна дня: "Пертро" — судьба, тайна, шанс

Будьте открыты к скрытым возможностям. Сегодня Фортуна может подмигнуть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна дня: "Лагуз" — интуиция, поток, эмоции

Доверьтесь внутренним ощущениям. Пусть ваша интуиция станет проводником в этот день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна дня: "Ингваз" — потенциал, развитие, семья

Семена, посеянные сегодня (идеи или отношения), скоро прорастут во что-то крепкое.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна дня: "Дагаз" — новый день, пробуждение, прозрение

Сегодня возможно истинное прозрение – момент, когда приходит новое мировоззрение.

16 августа 2025 года — время движения вперед, коммуникации и внутреннего развития. Руны указывают на важность установившегося ритма, партнерства и открытости к потоку жизни. Слушайте сердце — оно знает путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

