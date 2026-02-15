Рунический гороскоп на 16 февраля 2026: Близнецам — новость дня, Козорогам — практический шаг

Руны / © ТСН

Реклама

Начало новой недели часто приносит больше задач и контактов. Рунические символы в этот день советуют действовать спокойно и обдуманно. Это хорошее время для рабочих вопросов, планирования и небольших, но важных решений. Пользу принесут последовательные шаги без спешки.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 16 февраля 2026

Овен — руна Тейваз

Решительность поможет сдвинуть дело с места.

Телец — руна Феху

Практический подход к деньгам сегодня будет уместен.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Новость или разговор могут изменить планы.

Рак — руна Беркана

Лучше сохранять комфортный темп и беречь силы.

Лев — руна Соулу

Инициатива даст ощутимый результат.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать неточностей.

Реклама

Весы — руна Гебо

Договоренность или сотрудничество принесут пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Следует держать границы и не открывать все планы.

Стрелец — руна Райдо

Возможно изменение маршрута или планов.

Козорог — руна Отал

Практический шаг поможет укрепить стабильность.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Новый взгляд подскажет другой вариант действий.

Рыбы — руна Лагуз

Лучше не форсировать события и поступать спокойно.

Руны в этот день советуют опираться на здравый смысл и последовательность. Именно обдуманные решения принесут пользу.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.