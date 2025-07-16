Руны / © ТСН

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16 июля проходит под влиянием руны "Уруз" - символа первичной силы, выносливости, здоровья и обновления. Это время, когда судьба ставит вызовы, чтобы разбудить вашу настоящую мощь. Важно быть смелыми, решительными и цельными — и не бояться сложных выборов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен

Руна: "Уруз"

Этот день – шанс для прорыва. “Уруз” усиливает вашу инициативу и огонь — беритесь за то, что давно откладывали. Вы сможете выдержать нагрузку, если будете действовать уверенно и без спешки.

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Телец

Руна: "Феху"

Руна "Феху" открывает возможности в материальной сфере. Сегодня подходящий момент для финансовых решений, покупок, планирования расходов. Присмотритесь к вещам, приносящим истинную ценность.

Близнецы

Руна: "Райдо"

"Райдо" призывает не стоять на месте. Это день движения – как физического, так и внутреннего. Даже разговор или мнение могут стать началом поездки. Доверяйте процессу, не останавливайтесь.

Рак

Руна: "Беркана"

"Беркана" - мягкая, женственная руна заботы, восстановления и материнской энергии. Уделите внимание себе и близким. Сегодня хорошо удается лечить: эмоционально, физически, духовно.

Лев

Руна: "Совело"

"Совело" - руна солнца, победы и сияния. Сегодня вы можете засиять в полную силу. День удачен для самопрезентаций, выступлений, проявления харизмы. Удача будет с теми, кто не боится света.

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Дева

Руна: "Йера"

"Йера" символизирует урожай - то, что созрело из-за усилий. Вы получите плоды своего труда. День подходит для завершения дел, закрепления результатов или старта на основе опыта.

Весы

Руна: "Гебо"

"Гебо" - это руна гармоничного обмена. Общение, партнерство, равноправные отношения – все это сегодня на первом плане. То, что вы даете, возвращается. Следует сказать важные слова – искренне.

Скорпион

Руна: "Хагалаз"

"Хагалаз" - руна хаоса, перемен и очищения. Возможны неожиданные события или конфликты, которые покажут истинную сущность ситуаций. Это шанс избавиться от иллюзий. Действуйте решительно и осторожно.

Стрелец

Руна: "Эйваз"

"Эйваз" указывает на прогресс через движение и сотрудничество. Меняется ваша динамика – в отношениях, в работе, в мыслях. Если двигаетесь в паре – это лучший день для доверия.

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Козерог

Руна: "Альгиз"

"Альгиз" - руна защиты, охраняющей вас высшей силы. Прислушивайтесь к предчувствиям. Сегодня хорошо ставить границы, говорить нет, беречь ресурсы. Вы под покровом — но должны быть внимательны.

Водолей

Руна: "Ансуз"

"Ансуз" - руна знаний, слов, вдохновения. Сегодня ваши идеи могут быть прорывными. Говорите, пишите, учитесь. Сообщения или разговоры могут изменить ход событий.

Рыбы

Руна: "Пертро"

"Пертро" - руна тайн, бессознательного, интуиции. Вы сегодня особенно чувствительны к скрытому. Можно открыть что-нибудь новое в себе или других. Знаки приходят неожиданно – доверьтесь им.

В общем руна "Уруз" учит: сила не в давлении, а в стойкости. Кто сохраняет достоинство и не избегает вызова – тот растет. Действуйте с твердой опорой на себя, слушайте тело и дух. Настоящие преобразования рождаются изнутри.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.