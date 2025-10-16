Рунический гороскоп на 16 октября 2025 года: Ракам – обновление, Весам – ясность

Руны / © ТСН

Руны в этот день подсказывают, что настал момент для переоценки приоритетов. Сегодня следует сосредоточиться на внутренней гармонии и покое, чтобы увидеть новые пути развития.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

День, когда энергия и уверенность помогают завершить важные дела.

Телец — руна Йера

Стабильность и покой. Ваши предыдущие усилия приносят результаты.

Близнецы — руна Ансуз

Новости или разговор дадут нужный ответ. Слушайте внимательно.

Рак — руна Беркана

Возрождение и внутреннее обновление. Пора заботиться о себе.

Лев — руна Тейваз

Действуйте с честью и решительностью — это принесет вам победу.

Дева — руна Ингуз

Старые дела завершаются, готовя место для новых начинаний.

Весы — руна Кеназ

Ясность и вдохновение. Вы увидите ситуацию в правильном свете.

Скорпион — руна Эйваз

Выдержка – ваш главный союзник. Не торопитесь с решениями.

Стрелец — руна Райдо

Перемены на горизонте. Примите новое направление с доверием.

Козерог — руна Феу

Хороший день для финансов. Возможны приятные результаты труда.

Водолей — руна Гебо

Партнерство и взаимная поддержка играют немаловажную роль.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция подскажет, когда действовать, а когда просто плыть по течению.

16 октября 2025 года – день, когда покой и доверие к процессу приведут к правильным решениям. Руны напоминают: иногда ясность приходит не из-за борьбы, а из-за тишины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

