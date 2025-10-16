ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 16 октября 2025 года: Ракам – обновление, Весам – ясность

16 октября станет днем осознания и равновесия. Раки ощутят потребность в обновлении, а Весы обретут ясность в важных решениях и отношениях.

Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день подсказывают, что настал момент для переоценки приоритетов. Сегодня следует сосредоточиться на внутренней гармонии и покое, чтобы увидеть новые пути развития.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    День, когда энергия и уверенность помогают завершить важные дела.

  • Телец — руна Йера
    Стабильность и покой. Ваши предыдущие усилия приносят результаты.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Новости или разговор дадут нужный ответ. Слушайте внимательно.

  • Рак — руна Беркана
    Возрождение и внутреннее обновление. Пора заботиться о себе.

  • Лев — руна Тейваз
    Действуйте с честью и решительностью — это принесет вам победу.

  • Дева — руна Ингуз
    Старые дела завершаются, готовя место для новых начинаний.

  • Весы — руна Кеназ
    Ясность и вдохновение. Вы увидите ситуацию в правильном свете.

  • Скорпион — руна Эйваз
    Выдержка – ваш главный союзник. Не торопитесь с решениями.

  • Стрелец — руна Райдо
    Перемены на горизонте. Примите новое направление с доверием.

  • Козерог — руна Феу
    Хороший день для финансов. Возможны приятные результаты труда.

  • Водолей — руна Гебо
    Партнерство и взаимная поддержка играют немаловажную роль.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция подскажет, когда действовать, а когда просто плыть по течению.

16 октября 2025 года – день, когда покой и доверие к процессу приведут к правильным решениям. Руны напоминают: иногда ясность приходит не из-за борьбы, а из-за тишины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

