Рунический гороскоп на 16 сентября 2025 г.: Близнецам — вдохновение, Козорогам — выдержка

16 сентября — день, когда следует прислушиваться к внутреннему голосу и действовать осторожно. Близнецы получат волну вдохновения, а Козероги смогут укрепить свою выдержку и стойкость.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руночные символы подсказывают энергии в этот день. Они помогут найти баланс между действием и покоем, между внутренним миром и внешними обстоятельствами.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Энергия и ясность помогут решить важные вопросы. Используйте этот ресурс.

  • Телец — руна Феху
    Ресурсы — главная тема. Берегите деньги и эмоциональные силы, не тратьте их.

  • Близнецы руна Кеназ
    День вдохновения и новых идей. Вы сможете увидеть решение там, где раньше была тьма.

  • Рак руна Гебо
    Баланс и взаимность в отношениях сегодня имеют особое значение.

  • Лев руна Ингуз
    Новое начало возможно именно сейчас. Смело сейте идеи, которые впоследствии прорастут.

  • Дева руна Йера
    Пора пожинать плоды своего труда. Это день подведения итогов.

  • Весы — руна Вуньо
    Радость в общении и гармония помогут восстановить силы.

  • Скорпион руна Турисаз
    Следует внимательно относиться к собственным границам. Осмотрительность убережет от конфликтов.

  • Стрелец руна Райдо
    День подходит для путешествий или начала движения в новом направлении.

  • Козерог руна Эйваз
    Устойчивость и выдержка станут вашим основным ресурсом. Держите фокус.

  • Водолей — руна Ансуз
    Слова, советы или знаки могут открыть вам важную истину. Будьте внимательны.

  • Рыбы руна Пердро
    Случайные события сегодня скрывают подсказки. Не игнорируйте неожиданности.

16 сентября 2025 года руны напоминают: день благоприятен для поиска вдохновения, сохранения выдержки и внимательного отношения к подсказкам судьбы. Гармония и внутренняя сила станут вашим ключом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

