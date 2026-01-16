Рунический гороскоп на 16 января 2025: Овнам – рывок по делу, Весам – примирение

Руны / © ТСН

16 января - день, когда следует совместить активность и здоровый контроль. Руночные символы советуют действовать решительно, но не забывать о границах и договоренностях.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 16 января 2025

Овен — руна Уруз

Рывок по делу. Вы сможете быстро продвинуться вперед, если будете действовать уверенно и не откладывать важное.

Телец — руна Отал

Возврат к стабильности. День способствует домашним вопросам, планированию бюджета и решениям с длинным эффектом.

Близнецы — руна Ансуз

Важный разговор. Сегодня следует говорить четко и по сути – одна фраза может изменить ход событий.

Рак — руна Беркана

Забота и поддержка. Хорошее время для семейных дел и восстановление эмоционального ресурса.

Лев — руна Соулу

Уверенность в себе. Вы будете заметны, если не начнете сомневаться в собственных решениях.

Дева — руна Кеназ

Проверка деталей. День подходит для точных задач, документов и наведения порядка в мелочах.

Весы — руна Вуньо

Примирение и облегчение. Возможен теплый разговор или событие, что снимет напряжение в отношениях.

Скорпион — руна Турисаз

Осторожность в конфликтах. Лучше не давить – сегодня важно вовремя остановиться.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменение планов. Возможна поездка или коррекция графика, которая пойдет вам на пользу.

Козерог — руна Феху

Польза и финансовый контроль. День способствует практическим решениям, покупкам и наведению порядка в ресурсах.

Водолей — руна Дагаз

Изменение подхода. Вы можете резко по-иному посмотреть на ситуацию и принять новое решение.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный темп. Не стоит форсировать события – лучше действовать в своем ритме.

Руны этого дня подчеркивают важность конкретных шагов и возобновление взаимопонимания. Сегодня полезно сосредоточиться на главном, а в отношениях говорить прямо и без лишних эмоций.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.