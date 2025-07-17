- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 9550
- Время на прочтение
- 3 мин
Рунический гороскоп на 17 июля 2025 года: Овнам – лидерство, Львам – сияние, а Рыбам – глубина подсознания.
17 июля руны указывают на день силы, обновления и внутренних открытий – это время действий, честных решений и глубокой интуиции для всех знаков зодиака.
17 июля — это день, когда руны указывают на пробуждение внутренней силы, обновление путей и переоценку ценностей.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21.03–20.04)
Руна дня: Тейваз
Значение: сила воли, мужество, борьба за справедливость
Совет: день требует действия, лидерства и четких решений. Не отступайте – даже перед сложностями.
Вывод: уверенность и честность приведут к победе.
Телец (21.04–20.05)
Руна дня: Феху
Значение: богатство, успех, материальные ресурсы
Совет: обратите внимание на финансы и ценность. Ваши усилия начнут приносить прибыль.
Вывод: поддерживайте баланс между щедростью и осмотрительностью.
Близнецы (21.05–21.06)
Руна дня: Райдо
Значение: путь, движение, изменения
Совет: пришло время действовать – путешествовать, договариваться, начинать новые этапы.
Вывод: изменения пойдут вам на пользу, если не сопротивляться.
Рак (22.06–22.07)
Руна дня: Беркана
Значение: рост, материнство, успокоение
Совет: направьте энергию на себя и близких. День подходит для эмоционального исцеления.
Вывод: мягкость – это ваша сила сегодня.
Лев (23.07–23.08)
Руна дня: Совило
Значение: солнце, слава, харизма
Совет: не прячьтесь – этот день ваш. Демонстрируйте таланты, вдохновляйте других.
Вывод: день сияния и признания – будьте в свете.
Дева (24.08–23.09)
Руна дня: Йера
Значение: урожай, результат цикла
Совет: суммируйте, завершайте, делайте выводы. Сейте новое только после анализа.
Вывод: вы получаете то, что вырастили раньше.
Весы (24.09–23.10)
Руна дня: Гебо
Значение: союз, равновесие, обмен
Совет: стройте связи – это ключ к гармонии. Простите искренне — и получите больше.
Вывод: подарки судьбы приходят через людей.
Скорпион (24.10–22.11)
Руна дня: Хагалаз
Значение: разрушение, очистка, обновление
Совет: примите непредсказуемое. Оно дает шанс обновить себя.
Вывод: не сопротивляйтесь — лучше строить на новом.
Стрелец (23.11–21.12)
Руна дня: Эйваз
Значение: движение, союз, поддержка
Совет: ищите опору в себе и окружении.
Вывод: двигайтесь вместе – сила в единстве.
Козерог (22.12–20.01)
Руна дня: Альгиз
Значение: защита, интуиция, связь с высшими силами
Совет: заботьтесь о личных границах.
Вывод: ваша мудрость – лучшая защита.
Водолей (21.01–19.02)
Руна дня: Ансуз
Значение: язык, вдохновение, связь
Совет: сегодня следует говорить, писать, слушать. Знания и идеи помогут продвинуться.
Вывод: слова имеют силу – используйте их мудро.
Рыбы (20.02–20.03)
Руна дня: Пертро
Значение: тайна, интуиция, карма
Совет: углубитесь в себя. Сны, знаки, интуитивные чувства могут быть ключом.
Вывод: ответы скрыты у вас – прислушайтесь.
Руна дня – Уруз, символизирующий силу, выносливость и трансформацию. 17 июля – это день, когда испытания укрепляют дух, а открытость к переменам ведет к обновлению. Почувствуйте, как руны работают не против вас, а вместе с вами. Пусть каждый сегодня получит свое послание.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.