Рунический гороскоп на 17 июля 2025 года: Овнам – лидерство, Львам – сияние, а Рыбам – глубина подсознания.

Руны / © ТСН

Реклама

17 июля — это день, когда руны указывают на пробуждение внутренней силы, обновление путей и переоценку ценностей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21.03–20.04)

Руна дня: Тейваз

Значение: сила воли, мужество, борьба за справедливость

Совет: день требует действия, лидерства и четких решений. Не отступайте – даже перед сложностями.

Вывод: уверенность и честность приведут к победе.

Реклама

Телец (21.04–20.05)

Руна дня: Феху

Значение: богатство, успех, материальные ресурсы

Совет: обратите внимание на финансы и ценность. Ваши усилия начнут приносить прибыль.

Вывод: поддерживайте баланс между щедростью и осмотрительностью.

Близнецы (21.05–21.06)

Руна дня: Райдо

Значение: путь, движение, изменения

Совет: пришло время действовать – путешествовать, договариваться, начинать новые этапы.

Вывод: изменения пойдут вам на пользу, если не сопротивляться.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня: Беркана

Значение: рост, материнство, успокоение

Совет: направьте энергию на себя и близких. День подходит для эмоционального исцеления.

Вывод: мягкость – это ваша сила сегодня.

Лев (23.07–23.08)

Руна дня: Совило

Значение: солнце, слава, харизма

Совет: не прячьтесь – этот день ваш. Демонстрируйте таланты, вдохновляйте других.

Вывод: день сияния и признания – будьте в свете.

Реклама

Дева (24.08–23.09)

Руна дня: Йера

Значение: урожай, результат цикла

Совет: суммируйте, завершайте, делайте выводы. Сейте новое только после анализа.

Вывод: вы получаете то, что вырастили раньше.

Весы (24.09–23.10)

Руна дня: Гебо

Значение: союз, равновесие, обмен

Совет: стройте связи – это ключ к гармонии. Простите искренне — и получите больше.

Вывод: подарки судьбы приходят через людей.

Скорпион (24.10–22.11)

Руна дня: Хагалаз

Значение: разрушение, очистка, обновление

Совет: примите непредсказуемое. Оно дает шанс обновить себя.

Вывод: не сопротивляйтесь — лучше строить на новом.

Стрелец (23.11–21.12)

Руна дня: Эйваз

Значение: движение, союз, поддержка

Совет: ищите опору в себе и окружении.

Вывод: двигайтесь вместе – сила в единстве.

Реклама

Козерог (22.12–20.01)

Руна дня: Альгиз

Значение: защита, интуиция, связь с высшими силами

Совет: заботьтесь о личных границах.

Вывод: ваша мудрость – лучшая защита.

Водолей (21.01–19.02)

Руна дня: Ансуз

Значение: язык, вдохновение, связь

Совет: сегодня следует говорить, писать, слушать. Знания и идеи помогут продвинуться.

Вывод: слова имеют силу – используйте их мудро.

Рыбы (20.02–20.03)

Руна дня: Пертро

Значение: тайна, интуиция, карма

Совет: углубитесь в себя. Сны, знаки, интуитивные чувства могут быть ключом.

Вывод: ответы скрыты у вас – прислушайтесь.

Руна дня – Уруз, символизирующий силу, выносливость и трансформацию. 17 июля – это день, когда испытания укрепляют дух, а открытость к переменам ведет к обновлению. Почувствуйте, как руны работают не против вас, а вместе с вами. Пусть каждый сегодня получит свое послание.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.