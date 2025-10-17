- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 17 октября 2025: Львам — поддержка, Стрельцам — новые открытия
17 октября — день, когда руны приносят энергию движения и доверия. Львы получат поддержку в важных делах, а Стрельцы увидят новые возможности, открывающие путь к переменам.
Сегодня важно прислушиваться к себе и не бояться сделать первый шаг. Руны указывают на начало цикла обновления — время, когда прошлое завершается, а новое только начинает раскрываться.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Уруз
Сила и энергия сопровождают вас. Хороший день для действий и принятия решений.
Телец — руна Йера
Все идет по плану. Ваши усилия приносят заслуженный результат.
Близнецы — руна Ансуз
Получите вдохновение через общение — кто может подсказать правильный путь.
Рак — руна Беркана
В вашей жизни вызревает что-то новое. Хороший день для домашних дел.
Лев — руна Гебо
Сотрудничество, помощь или поддержка близких принесут вам стабильность.
Дева — руна Эйваз
Держите равновесие. Выдержка и терпение помогут избежать ошибок.
Весы — руна Вуньо
День радости и воздушности. Возможно приятное общение или встреча.
Скорпион — руна Турисаз
Не торопитесь реагировать. Мудрость — во взвешенных действиях.
Стрелец — руна Райдо
Новые события, движение или идея помогут изменить ваш курс к лучшему.
Козерог — руна Ингуз
Завершение старого этапа. Готовьтесь к новым возможностям.
Водолей — руна Кеназ
Ясность и вдохновение. Сегодня вы увидите решение сложного вопроса.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция подскажет, когда действовать, а когда лучше подождать.
17 октября 2025 года – день покоя, понимания и мягкого перехода. Руны советуют не спешить, а сосредоточиться на стабильности, доверии к процессу и взаимной поддержке.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.