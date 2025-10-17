ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 17 октября 2025: Львам — поддержка, Стрельцам — новые открытия

17 октября — день, когда руны приносят энергию движения и доверия. Львы получат поддержку в важных делах, а Стрельцы увидят новые возможности, открывающие путь к переменам.

Руны

Руны / © ТСН

Сегодня важно прислушиваться к себе и не бояться сделать первый шаг. Руны указывают на начало цикла обновления — время, когда прошлое завершается, а новое только начинает раскрываться.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Уруз
    Сила и энергия сопровождают вас. Хороший день для действий и принятия решений.

  • Телец — руна Йера
    Все идет по плану. Ваши усилия приносят заслуженный результат.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Получите вдохновение через общение — кто может подсказать правильный путь.

  • Рак — руна Беркана
    В вашей жизни вызревает что-то новое. Хороший день для домашних дел.

  • Лев — руна Гебо
    Сотрудничество, помощь или поддержка близких принесут вам стабильность.

  • Дева — руна Эйваз
    Держите равновесие. Выдержка и терпение помогут избежать ошибок.

  • Весы — руна Вуньо
    День радости и воздушности. Возможно приятное общение или встреча.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Не торопитесь реагировать. Мудрость — во взвешенных действиях.

  • Стрелец — руна Райдо
    Новые события, движение или идея помогут изменить ваш курс к лучшему.

  • Козерог — руна Ингуз
    Завершение старого этапа. Готовьтесь к новым возможностям.

  • Водолей — руна Кеназ
    Ясность и вдохновение. Сегодня вы увидите решение сложного вопроса.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция подскажет, когда действовать, а когда лучше подождать.

17 октября 2025 года – день покоя, понимания и мягкого перехода. Руны советуют не спешить, а сосредоточиться на стабильности, доверии к процессу и взаимной поддержке.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

