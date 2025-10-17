Рунический гороскоп на 17 октября 2025: Львам — поддержка, Стрельцам — новые открытия

Руны / © ТСН

Сегодня важно прислушиваться к себе и не бояться сделать первый шаг. Руны указывают на начало цикла обновления — время, когда прошлое завершается, а новое только начинает раскрываться.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Уруз

Сила и энергия сопровождают вас. Хороший день для действий и принятия решений.

Телец — руна Йера

Все идет по плану. Ваши усилия приносят заслуженный результат.

Близнецы — руна Ансуз

Получите вдохновение через общение — кто может подсказать правильный путь.

Рак — руна Беркана

В вашей жизни вызревает что-то новое. Хороший день для домашних дел.

Лев — руна Гебо

Сотрудничество, помощь или поддержка близких принесут вам стабильность.

Дева — руна Эйваз

Держите равновесие. Выдержка и терпение помогут избежать ошибок.

Весы — руна Вуньо

День радости и воздушности. Возможно приятное общение или встреча.

Скорпион — руна Турисаз

Не торопитесь реагировать. Мудрость — во взвешенных действиях.

Стрелец — руна Райдо

Новые события, движение или идея помогут изменить ваш курс к лучшему.

Козерог — руна Ингуз

Завершение старого этапа. Готовьтесь к новым возможностям.

Водолей — руна Кеназ

Ясность и вдохновение. Сегодня вы увидите решение сложного вопроса.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция подскажет, когда действовать, а когда лучше подождать.

17 октября 2025 года – день покоя, понимания и мягкого перехода. Руны советуют не спешить, а сосредоточиться на стабильности, доверии к процессу и взаимной поддержке.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

