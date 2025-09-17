Рунический гороскоп на 17 сентября 2025: Ракам — новый импульс, Водолеям — интуиция

Руны / © ТСН

Руны помогают лучше понять энергии дня и увидеть скрытые возможности. Они напоминают, что даже в обычных обстоятельствах можно найти ключ к росту и гармонии.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по всем знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Сила и энергия на вашей стороне. Это день активных решений и ясности.

Телец — руна Йера

Ваши старания приносят результаты. Пора подводить промежуточные итоги.

Близнецы — руна Вуньо

Гармония в отношениях и внутренняя радость станут вашим ресурсом.

Рак — руна Ингуз

Новое начало или идея сегодня вступит в силу. Смело двигайтесь вперед.

Лев — руна Феха

Фокус на ресурсах — как материальных, так и духовных. Используйте их мудро.

Дева — руна Кеназ

Ясность поможет расставить приоритеты. День благоприятен для новых решений.

Весы — руна Гебо

Партнерство и взаимность помогут найти необходимую поддержку.

Скорпион — руна Турисаз

Следует проявить осторожность. Четко определяйте собственные пределы.

Стрелец — руна Райдо

Время для движения и планировки. Даже небольшие изменения принесут пользу.

Козерог — руна Эйваз

Устойчивость и терпение станут вашей силой. Не торопитесь с выводами.

Водолей — руна Лагуз

Интуиция подскажет верный путь. Слушайте внутренний голос.

Рыбы — руна Пердро

Сюрприз может открыть новые возможности. Принимайте знаки судьбы.

17 сентября 2025 г. руны напоминают: важно доверять интуиции, сохранять равновесие и не бояться новых начал. Сегодня закладывается фундамент будущих перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

