Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
16
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 17 сентября 2025: Ракам — новый импульс, Водолеям — интуиция

17 сентября — день обновления и внутренних подсказок. Раки получат новый импульс для действий, а Водолеи могут положиться на интуицию, чтобы сделать правильный выбор.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны помогают лучше понять энергии дня и увидеть скрытые возможности. Они напоминают, что даже в обычных обстоятельствах можно найти ключ к росту и гармонии.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по всем знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Сила и энергия на вашей стороне. Это день активных решений и ясности.

  • Телец — руна Йера
    Ваши старания приносят результаты. Пора подводить промежуточные итоги.

  • Близнецы — руна Вуньо
    Гармония в отношениях и внутренняя радость станут вашим ресурсом.

  • Рак — руна Ингуз
    Новое начало или идея сегодня вступит в силу. Смело двигайтесь вперед.

  • Лев — руна Феха
    Фокус на ресурсах — как материальных, так и духовных. Используйте их мудро.

  • Дева — руна Кеназ
    Ясность поможет расставить приоритеты. День благоприятен для новых решений.

  • Весы — руна Гебо
    Партнерство и взаимность помогут найти необходимую поддержку.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Следует проявить осторожность. Четко определяйте собственные пределы.

  • Стрелец — руна Райдо
    Время для движения и планировки. Даже небольшие изменения принесут пользу.

  • Козерог — руна Эйваз
    Устойчивость и терпение станут вашей силой. Не торопитесь с выводами.

  • Водолей — руна Лагуз
    Интуиция подскажет верный путь. Слушайте внутренний голос.

  • Рыбы — руна Пердро
    Сюрприз может открыть новые возможности. Принимайте знаки судьбы.

17 сентября 2025 г. руны напоминают: важно доверять интуиции, сохранять равновесие и не бояться новых начал. Сегодня закладывается фундамент будущих перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
16
Следующая публикация

