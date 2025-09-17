- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 17 сентября 2025: Ракам — новый импульс, Водолеям — интуиция
17 сентября — день обновления и внутренних подсказок. Раки получат новый импульс для действий, а Водолеи могут положиться на интуицию, чтобы сделать правильный выбор.
Руны помогают лучше понять энергии дня и увидеть скрытые возможности. Они напоминают, что даже в обычных обстоятельствах можно найти ключ к росту и гармонии.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по всем знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Сила и энергия на вашей стороне. Это день активных решений и ясности.
Телец — руна Йера
Ваши старания приносят результаты. Пора подводить промежуточные итоги.
Близнецы — руна Вуньо
Гармония в отношениях и внутренняя радость станут вашим ресурсом.
Рак — руна Ингуз
Новое начало или идея сегодня вступит в силу. Смело двигайтесь вперед.
Лев — руна Феха
Фокус на ресурсах — как материальных, так и духовных. Используйте их мудро.
Дева — руна Кеназ
Ясность поможет расставить приоритеты. День благоприятен для новых решений.
Весы — руна Гебо
Партнерство и взаимность помогут найти необходимую поддержку.
Скорпион — руна Турисаз
Следует проявить осторожность. Четко определяйте собственные пределы.
Стрелец — руна Райдо
Время для движения и планировки. Даже небольшие изменения принесут пользу.
Козерог — руна Эйваз
Устойчивость и терпение станут вашей силой. Не торопитесь с выводами.
Водолей — руна Лагуз
Интуиция подскажет верный путь. Слушайте внутренний голос.
Рыбы — руна Пердро
Сюрприз может открыть новые возможности. Принимайте знаки судьбы.
17 сентября 2025 г. руны напоминают: важно доверять интуиции, сохранять равновесие и не бояться новых начал. Сегодня закладывается фундамент будущих перемен.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.