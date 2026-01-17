Рунический гороскоп на 17 января 2025: Девам — завершение дел, Стрельцам — новый маршрут

Руны / © ТСН

17 января - день, когда важно не разбрасываться, а завершить главное. Руночные символы советуют работать с итогами, уточнять планы и двигаться вперед в практическом темпе.

Овен — руна Тейваз

Решительный шаг. День подходит для смелого решения, если вы готовы отвечать за результат.

Телец — руна Феху

Польза и ресурсы. Следует заняться финансами, покупками или делами, дающими конкретный эффект.

Близнецы — руна Ансуз

Разговор, который все расставит по местам. Сегодня важно говорить прямо и не оставлять двусмысленности.

Рак — руна Беркана

Восстановление и забота. День способствует семейным делам, поддержанию близких и спокойному темпу.

Лев — руна Соулу

Уверенность и вдохновение. Вы можете вести других за собой, если не начнете колебаться в своей позиции.

Дева — руна Йера

Завершение дел. Вы получите результат или поймете, что определенный этап пора закрывать.

Весы — руна Гебо

Договоренность и баланс. День благоприятен для компромисса, партнерских решений и выравнивания отношений.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Лучше не открывать все планы сразу и избегать ситуаций, где вас давят.

Стрелец — руна Райдо

Новый маршрут. Возможна поездка, изменение планов или решение двигаться другим путём.

Козерог — руна Отал

Стабильность и опора. День подходит для домашних вопросов, планирования и укрепления позиций.

Водолей — руна Дагаз

Резкое изменение подхода. Вы можете увидеть ситуацию по-другому и быстро принять новое решение.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный ритм. Лучше действовать без спешки и не вмешиваться в еще формируемые процессы.

Руны в этот день подчеркивают значение завершения и коррекции маршрута. Сегодня полезно закрывать старые дела, фиксировать договоренности и выбирать путь, который действительно работает.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.