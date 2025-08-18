Рунический гороскоп на 18 августа 2025: Рыбам — новые идеи, Ракам — поддержка близких

Руны / © ТСН

Руны — это символы, указывающие на скрытые процессы в нашей жизни. Они напоминают о связи с внутренней интуицией и ритмом мира. Сегодня они подсвечивают темы партнерства, обновления и откровенности.

Прогноз для знаков Зодиака

Овен. Руна Гебо указывает на важность равноправного партнерства. День подходит для уговоров и честных разговоров.

Телец. Под влиянием руны Вуньо вы почувствуете легкость и гармонию. Радость придет из-за простых приятных моментов.

Близнецы. Руна Кеназ дает вдохновение и ясность. Это подходящее время для творческих поисков и новых идей.

Рак. Руна Манназ подчеркивает поддержку со стороны оцепления. Следует провести день рядом с людьми, которые вам близки.

Лев. Руна Йера символизирует результаты усилий. Сегодня вы можете увидеть плоды своей работы.

Дева. Благодаря руне Соула вы получите прилив энергии. День благоприятен для уверенных решений.

Весы. Руна Альгиз призывает беречь свои границы. Займитесь собой и не торопитесь вмешиваться в чужие дела.

Скорпион. Руна Эхваз указывает на продвижение и движение вперед. Сотрудничество с другими поможет добиться желаемого быстрее.

Стрелец. Руна Турисаз может принести испытание. Важно действовать внимательно и не поддаваться импульсивности.

Козерог. Руна Пертро открывает новые факты или неожиданные обстоятельства. Возможны неожиданные новости.

Водолей. Руна Иса символизирует паузу. Это время для переосмысления и отдыха.

Рыбы. Руна Дагаз дает подсказку: день принесет новые идеи и другой взгляд на привычные вещи. Вы можете найти решение, которое давно искали.

18 августа 2025 года руны советуют внимательнее относиться к сигналам вокруг и учитывать слова рядом. Это день, когда новые идеи и искренние разговоры помогут двигаться дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

