Рунический гороскоп на 18 июля 2025: Овнам – сила, Ракам – уют, а Рыбам – глубины подсознательного

Руны / © ТСН

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С 18 июля 2025 года начинается ретроградный Меркурий во Львове – до 11 августа коммуникации, договоры, схемы пойдут в обратную – время ревизии и переосмысления. Кроме того, Луна в Скорпионе усиливает интуицию, эмоциональное напряжение и желание контроля.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Ниже – рунический гороскоп на 18 июля 2025 :

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Овен (21.03–20.04)

Руна дня: "Тейваз" – решительность, лидерство.

Сигнал дня: не торопитесь штурмовать. Идеи подождут – сейчас лучше завершать и систематизировать. Избегайте конфликтов, особенно с авторитетами.

Телец (21.04–20.05)

Руна дня: "Феху" - материальное достаток, прибыль.

Финансовая сфера требует внимания: проверяйте документы, не беритесь за значительные сделки. Подойдет период рутинной работы, без рисков.

Близнецы (21.05–21.06)

Руна дня: "Ансуз" – слово и коммуникация.

Приветливое общение время, но могут сбивать ориентиры через ретроградный Меркурий. Проверяйте информацию и сохраняйте спокойствие в текстах, звонках.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня: "Беркана" - исцеление, дом, семья.

День углубления и гармонии на дому. Избегайте драм, прямолинейной критики. Тишина – ваш союзник.

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Лев (23.07–22.08)

Руна дня: "Соулу" – свет, харизма.

Несмотря на ретроградность коммуникаций, у вас удачные волны для домашних дел, просмотра собственных ценностей. Не подписывайте соглашения, но говорите искренне, вдохновенно.

Дева (23.08–22.09)

Руна дня: "Йера" - урожай, результаты.

Время подведения итогов. Идеально для анализа, обучения или завершения дел, на которые не хватало времени.

Весы (23.09–22.10)

Руна дня: "Гебо " - подарок, баланс.

Ваша сила – в гармонии и обмене. Подходит для коррекции отношений без больших финансовых рисков.

Скорпион (23.10–21.11)

Руна дня: "Хагалаз" - очищение, непредсказуемые изменения.

Усиленная интуиция и внутренние процессы; однако ожидайте неожиданностей – проверяйте факты, не реагируйте эмоционально.

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Стрелец (22.11–21.12)

Руна дня: "Эйваз" - движение, поддержка.

Время для внутренней перезагрузки. Не приступайте к новым проектам — лучше сохраняйте баланс и слушайте интуицию.

Козерог (22.12–19.01)

Руна дня: "Альгиз" – защита, интуиция.

Ваша сила – стратегическое планирование. Будьте бдительны в отношениях и в документах. Вечером – режим "цифровой тишины".

Водолей (20.01–18.02)

Руна дня: "Ансуз " - язык, идеи.

Прекрасный момент для общения и обмена мнениями, но тщательно проверяйте слова и договоры.

Рыбы (19.02–20.03)

Руна дня: "Пертро" - интуиция, скрытая.

Глубокий интуитивный подход. Избегайте больших ожиданий – прислушайтесь к себе и информации из прошлого и мечтаний.

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Общие советы на 18.07.2025

Ретроградный Меркурий (до 11 августа) : время для просмотра планов, не начинайте новое – доверяйте уже выверенному.

Луна в Скорпионе: день глубокий, интуитивный, немного тревожный - не трогайтесь с места без проверки фактов.

Совет дня: размеренный, но внимательный рунический день – ориентируйтесь на внутренний ритм, сверяйте слова с мыслями, проверяйте факты и не торопитесь.

Пусть руны ведут вашу мудрость и наполнят этот день смыслом и сохранностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.