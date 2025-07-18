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Рунический гороскоп на 18 июля 2025: Овнам – сила, Ракам – уют, а Рыбам – глубины подсознательного
18 июля 2025 — день, когда руны призывают к осторожности в словах и решениях: начало ретроградного Меркурия с Луной в Скорпионе создает особое пространство для переосмысления, интуиции и завершения.
С 18 июля 2025 года начинается ретроградный Меркурий во Львове – до 11 августа коммуникации, договоры, схемы пойдут в обратную – время ревизии и переосмысления. Кроме того, Луна в Скорпионе усиливает интуицию, эмоциональное напряжение и желание контроля.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Ниже – рунический гороскоп на 18 июля 2025 :
Овен (21.03–20.04)
Руна дня: "Тейваз" – решительность, лидерство.
Сигнал дня: не торопитесь штурмовать. Идеи подождут – сейчас лучше завершать и систематизировать. Избегайте конфликтов, особенно с авторитетами.
Телец (21.04–20.05)
Руна дня: "Феху" - материальное достаток, прибыль.
Финансовая сфера требует внимания: проверяйте документы, не беритесь за значительные сделки. Подойдет период рутинной работы, без рисков.
Близнецы (21.05–21.06)
Руна дня: "Ансуз" – слово и коммуникация.
Приветливое общение время, но могут сбивать ориентиры через ретроградный Меркурий. Проверяйте информацию и сохраняйте спокойствие в текстах, звонках.
Рак (22.06–22.07)
Руна дня: "Беркана" - исцеление, дом, семья.
День углубления и гармонии на дому. Избегайте драм, прямолинейной критики. Тишина – ваш союзник.
Лев (23.07–22.08)
Руна дня: "Соулу" – свет, харизма.
Несмотря на ретроградность коммуникаций, у вас удачные волны для домашних дел, просмотра собственных ценностей. Не подписывайте соглашения, но говорите искренне, вдохновенно.
Дева (23.08–22.09)
Руна дня: "Йера" - урожай, результаты.
Время подведения итогов. Идеально для анализа, обучения или завершения дел, на которые не хватало времени.
Весы (23.09–22.10)
Руна дня: "Гебо " - подарок, баланс.
Ваша сила – в гармонии и обмене. Подходит для коррекции отношений без больших финансовых рисков.
Скорпион (23.10–21.11)
Руна дня: "Хагалаз" - очищение, непредсказуемые изменения.
Усиленная интуиция и внутренние процессы; однако ожидайте неожиданностей – проверяйте факты, не реагируйте эмоционально.
Стрелец (22.11–21.12)
Руна дня: "Эйваз" - движение, поддержка.
Время для внутренней перезагрузки. Не приступайте к новым проектам — лучше сохраняйте баланс и слушайте интуицию.
Козерог (22.12–19.01)
Руна дня: "Альгиз" – защита, интуиция.
Ваша сила – стратегическое планирование. Будьте бдительны в отношениях и в документах. Вечером – режим "цифровой тишины".
Водолей (20.01–18.02)
Руна дня: "Ансуз " - язык, идеи.
Прекрасный момент для общения и обмена мнениями, но тщательно проверяйте слова и договоры.
Рыбы (19.02–20.03)
Руна дня: "Пертро" - интуиция, скрытая.
Глубокий интуитивный подход. Избегайте больших ожиданий – прислушайтесь к себе и информации из прошлого и мечтаний.
Общие советы на 18.07.2025
Ретроградный Меркурий (до 11 августа) : время для просмотра планов, не начинайте новое – доверяйте уже выверенному.
Луна в Скорпионе: день глубокий, интуитивный, немного тревожный - не трогайтесь с места без проверки фактов.
Совет дня: размеренный, но внимательный рунический день – ориентируйтесь на внутренний ритм, сверяйте слова с мыслями, проверяйте факты и не торопитесь.
Пусть руны ведут вашу мудрость и наполнят этот день смыслом и сохранностью.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.