- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 18 октября 2025: Девам - поддержка, Водолеям - новый взгляд
18 октября принесет покой и осознание. Девы получат поддержку, которая поможет двигаться дальше, а Водолеи — новый взгляд на ситуацию, которая позволит увидеть другие возможности.
Руны этого дня напоминают о важности внутреннего равновесия и постепенности. Лучше принимать решение обдуманно, не форсируя события, — интуиция покажет правильное направление.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Уруз
Пора действовать с уверенностью. Успех приходит из-за решимости.
Телец — руна Йера
Результаты вызревают. День подходит для завершения дел.
Близнецы — руна Ансуз
Обратите внимание на слова и сигналы – у них скрыт ответ.
Рак — руна Беркана
Беспокойство и мягкое восстановление энергии станут вашим ресурсом.
Лев — руна Соулу
Ваша энергия усиливается. Хороший момент для инициатив.
Дева — руна Гебо
Поддержка от людей рядом усилит уверенность в ваших действиях.
Весы — руна Ингуз
Старые процессы завершаются. Рождается что-то новое.
Скорпион — руна Турисаз
Действуйте осторожно. Наблюдение сегодня эффективнее шагов.
Стрелец — руна Райдо
Примите изменения в движении – новое направление откроет перспективы.
Козерог — руна Феу
Возможны материальные достижения или ощущение стабильности.
Водолей — руна Кеназ
Прозрение или идея помогут увидеть новый путь.
Рыбы - руна Лагуз
Доверьтесь внутреннему ощущению – интуиция не подведет.
18 октября 2025 года – день внутренней тишины, мягких изменений и осознанных шагов. Руны подсказывают: не торопитесь, а действуйте с доверием к процессу – тогда появятся решения, которых вы ищете.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.