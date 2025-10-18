Рунический гороскоп на 18 октября 2025: Девам - поддержка, Водолеям - новый взгляд

Руны / © ТСН

Руны этого дня напоминают о важности внутреннего равновесия и постепенности. Лучше принимать решение обдуманно, не форсируя события, — интуиция покажет правильное направление.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Уруз

Пора действовать с уверенностью. Успех приходит из-за решимости.

Телец — руна Йера

Результаты вызревают. День подходит для завершения дел.

Близнецы — руна Ансуз

Обратите внимание на слова и сигналы – у них скрыт ответ.

Рак — руна Беркана

Беспокойство и мягкое восстановление энергии станут вашим ресурсом.

Лев — руна Соулу

Ваша энергия усиливается. Хороший момент для инициатив.

Дева — руна Гебо

Поддержка от людей рядом усилит уверенность в ваших действиях.

Весы — руна Ингуз

Старые процессы завершаются. Рождается что-то новое.

Скорпион — руна Турисаз

Действуйте осторожно. Наблюдение сегодня эффективнее шагов.

Стрелец — руна Райдо

Примите изменения в движении – новое направление откроет перспективы.

Козерог — руна Феу

Возможны материальные достижения или ощущение стабильности.

Водолей — руна Кеназ

Прозрение или идея помогут увидеть новый путь.

Рыбы - руна Лагуз

Доверьтесь внутреннему ощущению – интуиция не подведет.

18 октября 2025 года – день внутренней тишины, мягких изменений и осознанных шагов. Руны подсказывают: не торопитесь, а действуйте с доверием к процессу – тогда появятся решения, которых вы ищете.

