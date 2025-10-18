ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
279
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 18 октября 2025: Девам - поддержка, Водолеям - новый взгляд

18 октября принесет покой и осознание. Девы получат поддержку, которая поможет двигаться дальше, а Водолеи — новый взгляд на ситуацию, которая позволит увидеть другие возможности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня напоминают о важности внутреннего равновесия и постепенности. Лучше принимать решение обдуманно, не форсируя события, — интуиция покажет правильное направление.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Уруз
    Пора действовать с уверенностью. Успех приходит из-за решимости.

  • Телец — руна Йера
    Результаты вызревают. День подходит для завершения дел.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Обратите внимание на слова и сигналы – у них скрыт ответ.

  • Рак — руна Беркана
    Беспокойство и мягкое восстановление энергии станут вашим ресурсом.

  • Лев — руна Соулу
    Ваша энергия усиливается. Хороший момент для инициатив.

  • Дева — руна Гебо
    Поддержка от людей рядом усилит уверенность в ваших действиях.

  • Весы — руна Ингуз
    Старые процессы завершаются. Рождается что-то новое.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Действуйте осторожно. Наблюдение сегодня эффективнее шагов.

  • Стрелец — руна Райдо
    Примите изменения в движении – новое направление откроет перспективы.

  • Козерог — руна Феу
    Возможны материальные достижения или ощущение стабильности.

  • Водолей — руна Кеназ
    Прозрение или идея помогут увидеть новый путь.

  • Рыбы - руна Лагуз
    Доверьтесь внутреннему ощущению – интуиция не подведет.

18 октября 2025 года – день внутренней тишины, мягких изменений и осознанных шагов. Руны подсказывают: не торопитесь, а действуйте с доверием к процессу – тогда появятся решения, которых вы ищете.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
279
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie