Рунический гороскоп на 18 сентября 2025: Львам — итоги, Рыбам — новый шанс
18 сентября — день, когда следует подводить итоги и обращать внимание на знаки судьбы. Львы получат результаты своих стараний, а Рыбы смогут воспользоваться неожиданным шансом.
Руночные символы в этот день подчеркивают важность гармонии и внимательности к деталям. Для кого день станет временем завершений, для кого - открытием нового.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Важные решения требуют решительности. Действуйте честно и уверенно.
Телец — руна Эйваз
Устойчивость и выдержка помогут пройти сложные моменты. Не торопитесь.
Близнецы — руна Вуньо
Радость и гармония будут сопровождать вас по делам. Это день легкого общения.
Рак — руна Лагуз
Интуиция поможет найти верное решение. Прислушивайтесь к ощущениям.
Лев — руна Йера
Пора увидеть результаты своей работы. Это день подведения итогов.
Дева — руна Кеназ
Ясность и вдохновение дадут толчок новым идеям.
Весы — руна Гебо
Взаимность и партнерство принесут пользу. Делитесь ресурсами честно.
Скорпион — руна Турисаз
День нуждается в осторожности. Соблюдайте четкие границы в отношениях.
Стрелец — руна Райдо
Путешествия или новые проекты будут успешны, если планировать заранее.
Козерог — руна Соулу
Сила и энергия помогут решить важнейшие дела. Это день ясности.
Водолей — руна Ингуз
Благоприятное время для нового начала. Ваши идеи будут развиваться.
Рыбы – руна Пердро
Неожиданность или случайность может стать шансом. Используйте ее мудро.
18 сентября 2025 года руны советуют: действуйте с выдержкой, доверяйте интуиции и цените итоги своих усилий. Для одних этот день станет моментом завершения, для других – новым стартом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
