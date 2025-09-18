Рунический гороскоп на 18 сентября 2025: Львам — итоги, Рыбам — новый шанс

Руны / © ТСН

Руночные символы в этот день подчеркивают важность гармонии и внимательности к деталям. Для кого день станет временем завершений, для кого - открытием нового.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Важные решения требуют решительности. Действуйте честно и уверенно.

Телец — руна Эйваз

Устойчивость и выдержка помогут пройти сложные моменты. Не торопитесь.

Близнецы — руна Вуньо

Радость и гармония будут сопровождать вас по делам. Это день легкого общения.

Рак — руна Лагуз

Интуиция поможет найти верное решение. Прислушивайтесь к ощущениям.

Лев — руна Йера

Пора увидеть результаты своей работы. Это день подведения итогов.

Дева — руна Кеназ

Ясность и вдохновение дадут толчок новым идеям.

Весы — руна Гебо

Взаимность и партнерство принесут пользу. Делитесь ресурсами честно.

Скорпион — руна Турисаз

День нуждается в осторожности. Соблюдайте четкие границы в отношениях.

Стрелец — руна Райдо

Путешествия или новые проекты будут успешны, если планировать заранее.

Козерог — руна Соулу

Сила и энергия помогут решить важнейшие дела. Это день ясности.

Водолей — руна Ингуз

Благоприятное время для нового начала. Ваши идеи будут развиваться.

Рыбы – руна Пердро

Неожиданность или случайность может стать шансом. Используйте ее мудро.

18 сентября 2025 года руны советуют: действуйте с выдержкой, доверяйте интуиции и цените итоги своих усилий. Для одних этот день станет моментом завершения, для других – новым стартом.

