Рунический гороскоп на 18 сентября 2025: Львам — итоги, Рыбам — новый шанс

18 сентября — день, когда следует подводить итоги и обращать внимание на знаки судьбы. Львы получат результаты своих стараний, а Рыбы смогут воспользоваться неожиданным шансом.

Руны

Руны / © ТСН

Руночные символы в этот день подчеркивают важность гармонии и внимательности к деталям. Для кого день станет временем завершений, для кого - открытием нового.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Важные решения требуют решительности. Действуйте честно и уверенно.

  • Телец — руна Эйваз
    Устойчивость и выдержка помогут пройти сложные моменты. Не торопитесь.

  • Близнецы — руна Вуньо
    Радость и гармония будут сопровождать вас по делам. Это день легкого общения.

  • Рак — руна Лагуз
    Интуиция поможет найти верное решение. Прислушивайтесь к ощущениям.

  • Лев — руна Йера
    Пора увидеть результаты своей работы. Это день подведения итогов.

  • Дева — руна Кеназ
    Ясность и вдохновение дадут толчок новым идеям.

  • Весы — руна Гебо
    Взаимность и партнерство принесут пользу. Делитесь ресурсами честно.

  • Скорпион — руна Турисаз
    День нуждается в осторожности. Соблюдайте четкие границы в отношениях.

  • Стрелец — руна Райдо
    Путешествия или новые проекты будут успешны, если планировать заранее.

  • Козерог — руна Соулу
    Сила и энергия помогут решить важнейшие дела. Это день ясности.

  • Водолей — руна Ингуз
    Благоприятное время для нового начала. Ваши идеи будут развиваться.

  • Рыбы – руна Пердро
    Неожиданность или случайность может стать шансом. Используйте ее мудро.

18 сентября 2025 года руны советуют: действуйте с выдержкой, доверяйте интуиции и цените итоги своих усилий. Для одних этот день станет моментом завершения, для других – новым стартом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

