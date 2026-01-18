Рунический гороскоп на 18 января 2025: Овнам – смелый шаг, Козорогам – укрепление позиций

Руны / © ТСН

18 января – день, когда важно не распыляться. Руночные символы советуют выбрать главную цель, действовать уверенно и беречь ресурс.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 18 января 2025

Овен — руна Уруз

Смелый шаг даст результат. День способствует активности и решительным действиям, если вы четко понимаете цель.

Телец — руна Феху

Ресурс и польза. Следует сосредоточиться на финансах, покупках или делах, приносящих практический эффект.

Близнецы — руна Ансуз

Важный разговор. Сегодня хорошо решать вопросы через переговоры, уточнения и четкие формулировки.

Рак — руна Беркана

Забота и восстановление. День подходит для спокойного ритма, семейных дел и поддержки близких.

Лев — руна Соулу

Уверенность и вдохновение. Вы сможете быть заметными и убедительными, если не будете снижать планку.

Дева — руна Кеназ

Работа с деталями. День благоприятен для проверок, документов и наведения порядка в мелочах.

Весы — руна Гебо

Договоренность и баланс. Возможно партнерское решение или компромисс, который принесет облегчение.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Лучше не впускать лишних людей в ваши планы и держать дистанцию с давящими.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменение планов. Возможны поездки или новый маршрут по делам, который окажется более удобным.

Козерог — руна Отал

Укрепление позиций. День подходит для стабильных решений, домашних дел и долгосрочной планировки.

Водолей — руна Дагаз

Возврат в планах. Вы можете быстро изменить подход и найти другой более эффективный вариант.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный темп. Следует действовать мягко и без спешки, не вмешиваясь в еще формируемые процессы.

Руны этого дня подчеркивают значение решительности и практического подхода. Сегодня полезно укреплять позиции, фиксировать результат и не откладывать то, что давно нуждается в действии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.