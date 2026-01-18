- Дата публикации
Рунический гороскоп на 18 января 2025: Овнам – смелый шаг, Козорогам – укрепление позиций
18 января руны указывают на день, когда важно действовать уверенно, но без лишнего риска. События могут требовать быстрого решения, особенно по делам, где давно пора двигаться дальше. Это подходящий момент, чтобы закрепить достигнутое, упорядочить планы и не тратить силы на второстепенное.
18 января – день, когда важно не распыляться. Руночные символы советуют выбрать главную цель, действовать уверенно и беречь ресурс.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 18 января 2025
Овен — руна Уруз
Смелый шаг даст результат. День способствует активности и решительным действиям, если вы четко понимаете цель.
Телец — руна Феху
Ресурс и польза. Следует сосредоточиться на финансах, покупках или делах, приносящих практический эффект.
Близнецы — руна Ансуз
Важный разговор. Сегодня хорошо решать вопросы через переговоры, уточнения и четкие формулировки.
Рак — руна Беркана
Забота и восстановление. День подходит для спокойного ритма, семейных дел и поддержки близких.
Лев — руна Соулу
Уверенность и вдохновение. Вы сможете быть заметными и убедительными, если не будете снижать планку.
Дева — руна Кеназ
Работа с деталями. День благоприятен для проверок, документов и наведения порядка в мелочах.
Весы — руна Гебо
Договоренность и баланс. Возможно партнерское решение или компромисс, который принесет облегчение.
Скорпион — руна Альгиз
Защита границ. Лучше не впускать лишних людей в ваши планы и держать дистанцию с давящими.
Стрелец — руна Райдо
Движение и изменение планов. Возможны поездки или новый маршрут по делам, который окажется более удобным.
Козерог — руна Отал
Укрепление позиций. День подходит для стабильных решений, домашних дел и долгосрочной планировки.
Водолей — руна Дагаз
Возврат в планах. Вы можете быстро изменить подход и найти другой более эффективный вариант.
Рыбы — руна Лагуз
Спокойный темп. Следует действовать мягко и без спешки, не вмешиваясь в еще формируемые процессы.
Руны этого дня подчеркивают значение решительности и практического подхода. Сегодня полезно укреплять позиции, фиксировать результат и не откладывать то, что давно нуждается в действии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.