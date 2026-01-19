Рунический гороскоп на 19-25 января 2025: Овнам — перезапуск, Весам — важный выбор

Руны / © ТСН

Неделю 19-25 января 2025 года руны описывают как период изменения темпа и переоценки приоритетов. На первый план выходят давно назревшие решения: в работе, финансах и отношениях. Это время, когда следует не откладывать главное, но действовать без резких шагов и излишнего напряжения.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 19–25 января 2025 года

Овен — руна Дагаз

Перезапуск и новый этап. Неделя принесет шанс быстро изменить подход, выйти из тупика и двигаться дальше с другим настроением.

Телец — руна Йера

Результат и логическое продолжение. Вы увидите, что дает плоды, а что следует завершить. Хорошее время для стабильных решений без спешки.

Близнецы — руна Эваз

Движение через сотрудничество. Важные события этой недели будут связаны с людьми рядом: поддержка, партнерство или общее дело дадут наибольший эффект.

Рак — руна Ингваз

Накопление сил. Период подходит для восстановления ресурса и подготовки к новому шагу — без давления и форсирования.

Лев — руна Тейваз

Решительность и принципы. Вам придется действовать четко и прямо, особенно там, где ситуация нуждается в лидерстве и ответственности.

Дева — руна Иса

Пауза и стабилизация. Неделя подскажет, что иногда лучше остановиться, чем двигаться вслепую. Следует беречь силы и не тянуть лишнее.

Весы — руна Турисаз

Важен выбор и пределы. Придется определиться, где вы готовы уступить, а где нужно твердо сказать «нет».

Скорпион — руна Перт

Неожиданный поворот. Может появиться информация или ситуация, которая изменит ваши планы. Главное — не действовать на эмоциях.

Стрелец — руна Кеназ

Четкое решение через детали. Вы сможете разобраться в запутанной ситуации, если внимательно посмотрите на мелочи и не будете игнорировать факты.

Козерог — руна Феху

Деньги и практическая польза. Неделя благоприятна для финансового порядка, выгодных решений и стабильных шагов в работе.

Водолей — руна Манназ

Люди и ваше место среди них. Успех зависит от правильного круга общения и умения договариваться без недельного напряжения.

Рыбы — руна Уруз

Сила и возврат энергии. Период поможет восстановить тонус и снова включиться в дела, если вы не будете себя перегружать.

Руны на этой неделе подчеркивают важность выбора, стабильного темпа и ответственности за свои шаги. Лучше сработает стратегия: меньше хаоса — больше конкретики, меньше лишнего — больше пользы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.