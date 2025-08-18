- Дата публикации
Рунический гороскоп на 19 августа 2025: Девам — подсказки судьбы, Козерогам — новые возможности
19 августа – день, когда следует четче спланировать свои шаги и прислушиваться к внутреннему потенциалу. Руны намекают на силу разумного движения вперед и наследие, что может поддержать именно там, где вы меньше всего ожидаете.
Руны — это символы, указывающие на жизненные архетипы, влияющие на наше состояние и решения. Сегодня они говорят о стратегии, силе воли и способности видеть возможности там, где они не видны. Для каждого знака – свой ключ к движению вперед.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен — руна Райдо
День подходит для движения вперед и новых начинаний. Слушайте свою внутреннюю интуицию – она укажет правильное направление.
Телец — руна Феху
Финансовые вопросы выходят на первый план. Возможна прибыль или получение полезных ресурсов.
Близнецы — руна Кеназ
Вас ожидает ясность в сложной ситуации. Появятся новые идеи и инсайты.
Рак — руна Гебо
День благоприятен для партнерства и взаимной поддержки. Возможно примирение или новое сотрудничество.
Лев — руна Соулу
Ваш ресурс – во внутренней силе и энергии. День подходит для творчества и самовыражения.
Дева — руна Ансуз
Следует прислушиваться к знакам и советам от Вселенной. В этот день вы получите важное сообщение или подсказку.
Весы — руна Йера
Пора пожинать плоды своего труда. Ваши усилия начнут приносить результат.
Скорпион — руна Хагалаз
Возможны неожиданные изменения. Следует оставаться гибкими и готовыми к трансформациям.
Стрелец — руна Лагуз
Интуиция станет вашим проводником. Обратите внимание на сны и внутренние ощущения.
Козерог — руна Уруз
День несет новые возможности для развития. Вы почувствуете прилив энергии и сил.
Водолей — руна Манназ
Важно обратиться к коллективу или друзьям. Совместная деятельность принесет больше пользы.
Рыбы — руна Перт
День полон тайн и интуитивных открытий. Вы можете узнать что-нибудь неожиданное.
Руны на 19 августа 2025 открывают перед знаками зодиака пространство для развития и новых возможностей. Слушайте себя, доверяйте интуиции и используйте энергию в этот день для гармонизации своей жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
