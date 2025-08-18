ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 19 августа 2025: Девам — подсказки судьбы, Козерогам — новые возможности

19 августа – день, когда следует четче спланировать свои шаги и прислушиваться к внутреннему потенциалу. Руны намекают на силу разумного движения вперед и наследие, что может поддержать именно там, где вы меньше всего ожидаете.

Руны — это символы, указывающие на жизненные архетипы, влияющие на наше состояние и решения. Сегодня они говорят о стратегии, силе воли и способности видеть возможности там, где они не видны. Для каждого знака – свой ключ к движению вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

  • Овен — руна Райдо
    День подходит для движения вперед и новых начинаний. Слушайте свою внутреннюю интуицию – она укажет правильное направление.

  • Телец — руна Феху
    Финансовые вопросы выходят на первый план. Возможна прибыль или получение полезных ресурсов.

  • Близнецы руна Кеназ
    Вас ожидает ясность в сложной ситуации. Появятся новые идеи и инсайты.

  • Рак руна Гебо
    День благоприятен для партнерства и взаимной поддержки. Возможно примирение или новое сотрудничество.

  • Лев руна Соулу
    Ваш ресурс – во внутренней силе и энергии. День подходит для творчества и самовыражения.

  • Дева руна Ансуз
    Следует прислушиваться к знакам и советам от Вселенной. В этот день вы получите важное сообщение или подсказку.

  • Весы — руна Йера
    Пора пожинать плоды своего труда. Ваши усилия начнут приносить результат.

  • Скорпион руна Хагалаз
    Возможны неожиданные изменения. Следует оставаться гибкими и готовыми к трансформациям.

  • Стрелец руна Лагуз
    Интуиция станет вашим проводником. Обратите внимание на сны и внутренние ощущения.

  • Козерог руна Уруз
    День несет новые возможности для развития. Вы почувствуете прилив энергии и сил.

  • Водолей руна Манназ
    Важно обратиться к коллективу или друзьям. Совместная деятельность принесет больше пользы.

  • Рыбы руна Перт
    День полон тайн и интуитивных открытий. Вы можете узнать что-нибудь неожиданное.

Руны на 19 августа 2025 открывают перед знаками зодиака пространство для развития и новых возможностей. Слушайте себя, доверяйте интуиции и используйте энергию в этот день для гармонизации своей жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

