Рунический гороскоп на 19 августа 2025: Девам — подсказки судьбы, Козерогам — новые возможности

Руны / © ТСН

Реклама

Руны — это символы, указывающие на жизненные архетипы, влияющие на наше состояние и решения. Сегодня они говорят о стратегии, силе воли и способности видеть возможности там, где они не видны. Для каждого знака – свой ключ к движению вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен — руна Райдо

День подходит для движения вперед и новых начинаний. Слушайте свою внутреннюю интуицию – она укажет правильное направление.

Телец — руна Феху

Финансовые вопросы выходят на первый план. Возможна прибыль или получение полезных ресурсов.

Близнецы — руна Кеназ

Вас ожидает ясность в сложной ситуации. Появятся новые идеи и инсайты.

Рак — руна Гебо

День благоприятен для партнерства и взаимной поддержки. Возможно примирение или новое сотрудничество.

Лев — руна Соулу

Ваш ресурс – во внутренней силе и энергии. День подходит для творчества и самовыражения.

Дева — руна Ансуз

Следует прислушиваться к знакам и советам от Вселенной. В этот день вы получите важное сообщение или подсказку.

Весы — руна Йера

Пора пожинать плоды своего труда. Ваши усилия начнут приносить результат.

Скорпион — руна Хагалаз

Возможны неожиданные изменения. Следует оставаться гибкими и готовыми к трансформациям.

Стрелец — руна Лагуз

Интуиция станет вашим проводником. Обратите внимание на сны и внутренние ощущения.

Козерог — руна Уруз

День несет новые возможности для развития. Вы почувствуете прилив энергии и сил.

Водолей — руна Манназ

Важно обратиться к коллективу или друзьям. Совместная деятельность принесет больше пользы.

Рыбы — руна Перт

День полон тайн и интуитивных открытий. Вы можете узнать что-нибудь неожиданное.

Руны на 19 августа 2025 открывают перед знаками зодиака пространство для развития и новых возможностей. Слушайте себя, доверяйте интуиции и используйте энергию в этот день для гармонизации своей жизни.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предсказанием.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.