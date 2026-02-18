Рунический гороскоп на 19 февраля 2026 года: Близнецам — важная новость, Козорогам — взвешенный выбор

Руны / © ТСН

Реклама

Вторая половина февраля часто приносит больше конкретики по делам. Руночные символы в этот день советуют не спешить с выводами и проверять факты. Это хорошее время для рабочих вопросов, договоренностей и планирования. Пользу принесут последовательные и спокойные действия.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 19 февраля 2026

Овен — руна Уруз

Энергии хватит для активных дел, если сосредоточиться на главном.

Телец — руна Феху

Практические решения по деньгам будут уместны.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Новость или разговор могут повлиять на планы.

Рак — руна Беркана

Лучше беречь силы и не перегружать себя.

Лев — руна Соулу

Инициатива привлечет внимание и поддержку.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к мелочам поможет избежать ошибок.

Реклама

Весы — руна Гебо

Сотрудничество или договоренность принесут пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Следует держать границы и не открывать все намерения.

Стрелец — руна Райдо

Возможна смена планов или поездка.

Козорог — руна Отал

Взвешенный выбор поможет укрепить стабильность.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Новый взгляд подскажет другой вариант действий.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный темп даст лучший результат.

Руны в этот день советуют действовать обдуманно и не торопиться. Именно внимание сегодня работает на пользу.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.