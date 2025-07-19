- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 19 июля 2025 года: Овнам – решительность, Ракам – исцеление, а Рыбам – интуиция глубин
Рунический гороскоп на 19 июля 2025 г. обещает день глубокого анализа, завершение важных дел и переосмысление коммуникаций — ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе призывают прислушиваться к интуиции и действовать осторожно.
С 18 июля – Меркурий в ретроградном положении (до 11 августа), что заставляет нас пересматривать коммуникации, соглашения и планы. Луна в Скорпионе сохраняет атмосферу глубины, интуиции и эмоционального напряжения.
Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам
Овен (21.03–20.04)
Руна дня: "Тейваз" - решительность, лидерство
Сигнал: энергия высокого уровня, но не торопитесь – завершайте начатые дела, говорите осмотрительно.
Телец (21.04–20.05)
Руна дня: "Феху" - материальный достаток
Сигнал: бдительность по финансовым вопросам, проверьте документы, идеальный день для рутины без рисков.
Близнецы (21.05–21.06)
Руна дня: "Ансуз" - слово, коммуникация
Сигнал: благоприятный день для общения, но следует быть внимательным из-за ретроградности – дважды проверяйте информацию.
Рак (22.06–22.07)
Руна дня: "Беркана" - исцеление, дом, семья
Сигнал: идеальный момент для уюта и эмоционального обновления дома – избегайте конфликтов.
Лев (23.07–22.08)
Руна дня: "Соулу" - свет, харизма
Сигнал: внутренний ресурс в гармонии, удачное время для творчества и откровенных разговоров — не подписывайте новые соглашения.
Дева (23.08–22.09)
Руна дня: "Йера" - урожай, результат
Сигнал: день подведения итогов – анализируйте, завершайте старые дела, учитесь.
Весы (23.09–22.10)
Руна дня: "Гебо" — подарок, баланс
Сигнал: гармонический обмен – хорошее время для выравнивания отношений без финансовых рисков.
Скорпион (23.10–21.11)
Руна дн: "Хагалаз" - очищение, изменения
Сигнал: могут быть неожиданные события – доверяйте интуиции, не реагируйте слишком эмоционально.
Стрелец (22.11–21.12)
Руна дня: "Эйваз" - движение, поддержка
Сигнал: внутренняя перезагрузка – не стартуйте новое, оставайтесь в равновесии.
Козерог (22.12–19.01)
Руна дня:"Альгиз" - защита, интуиция
Сигнал: пора планировать стратегически — обращайте внимание на границы, вечером ограничьте цифровой шум.
Водолей (20.01–18.02)
Руна дня:"Ансуз" - коммуникация
Сигнал: хорошая дата для обмена идеями, но тщательно проверяйте тексты и переговоры.
Рыбы (19.02–20.03)
Руна дня: "Пертро" - интуиция, скрытая
Сигнал: глубокий внутренний поиск – прислушивайтесь к интуиции и прошлому без завышенных ожиданий.
Общие советы на 19.07.2025
Ретроградный Меркурий + Луна в Скорпионе: день для просмотра, анализа, не начинайте новые проекты - фокус буквально на "закрытии петель" и внутреннем балансе.
Избегайте поспешных решений, важные коммуникации лучше отложить или перепроверить.
Доверяйте интуиции, но держите ее в пределах проверенной информации.
Пусть руны 19-го помогут вам обрести внутреннюю силу, мудро действовать и создать ролевые моменты глубокого внимания и завершения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.