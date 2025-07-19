Рунический гороскоп на 19 июля 2025 года: Овнам – решительность, Ракам – исцеление, а Рыбам – интуиция глубин

Руны / © ТСН

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С 18 июля – Меркурий в ретроградном положении (до 11 августа), что заставляет нас пересматривать коммуникации, соглашения и планы. Луна в Скорпионе сохраняет атмосферу глубины, интуиции и эмоционального напряжения.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам

Овен (21.03–20.04)

Руна дня: "Тейваз" - решительность, лидерство

Сигнал: энергия высокого уровня, но не торопитесь – завершайте начатые дела, говорите осмотрительно.

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Телец (21.04–20.05)

Руна дня: "Феху" - материальный достаток

Сигнал: бдительность по финансовым вопросам, проверьте документы, идеальный день для рутины без рисков.

Близнецы (21.05–21.06)

Руна дня: "Ансуз" - слово, коммуникация

Сигнал: благоприятный день для общения, но следует быть внимательным из-за ретроградности – дважды проверяйте информацию.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня: "Беркана" - исцеление, дом, семья

Сигнал: идеальный момент для уюта и эмоционального обновления дома – избегайте конфликтов.

Лев (23.07–22.08)

Руна дня: "Соулу" - свет, харизма

Сигнал: внутренний ресурс в гармонии, удачное время для творчества и откровенных разговоров — не подписывайте новые соглашения.

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Дева (23.08–22.09)

Руна дня: "Йера" - урожай, результат

Сигнал: день подведения итогов – анализируйте, завершайте старые дела, учитесь.

Весы (23.09–22.10)

Руна дня: "Гебо" — подарок, баланс

Сигнал: гармонический обмен – хорошее время для выравнивания отношений без финансовых рисков.

Скорпион (23.10–21.11)

Руна дн: "Хагалаз" - очищение, изменения

Сигнал: могут быть неожиданные события – доверяйте интуиции, не реагируйте слишком эмоционально.

Стрелец (22.11–21.12)

Руна дня: "Эйваз" - движение, поддержка

Сигнал: внутренняя перезагрузка – не стартуйте новое, оставайтесь в равновесии.

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Козерог (22.12–19.01)

Руна дня:"Альгиз" - защита, интуиция

Сигнал: пора планировать стратегически — обращайте внимание на границы, вечером ограничьте цифровой шум.

Водолей (20.01–18.02)

Руна дня:"Ансуз" - коммуникация

Сигнал: хорошая дата для обмена идеями, но тщательно проверяйте тексты и переговоры.

Рыбы (19.02–20.03)

Руна дня: "Пертро" - интуиция, скрытая

Сигнал: глубокий внутренний поиск – прислушивайтесь к интуиции и прошлому без завышенных ожиданий.

Общие советы на 19.07.2025

Ретроградный Меркурий + Луна в Скорпионе : день для просмотра, анализа, не начинайте новые проекты - фокус буквально на "закрытии петель" и внутреннем балансе.

Избегайте поспешных решений, важные коммуникации лучше отложить или перепроверить.

Доверяйте интуиции, но держите ее в пределах проверенной информации.

Пусть руны 19-го помогут вам обрести внутреннюю силу, мудро действовать и создать ролевые моменты глубокого внимания и завершения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.