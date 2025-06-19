- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 367
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 19 июня 2025: Девы получают плоды своего труда, а Стрельцам следует быть стойкими
Рунический прогноз на 19 июня 2025: как древние символы помогают распознать направление.
В этот день энергия Вселенной звучит на языке древних рун — символов, тысячелетиями помогающих людям ориентироваться в мире событий, эмоций и решений. Каждая руна — это не просто знак, а отдавающее в душе послание, подсказывающее, предостерегающее или поддерживающее.
19 июня мы находимся под влиянием руны Ансуз , символизирующей язык, знание, вдохновение, а также духовное наставничество. Она указывает на необходимость внимательно слушать, что говорят другие и что говорит сердце. Это время для важных разговоров, новых идей, внутренних откровений. Умение выразить себя – ваш главный ключ к гармонии этого дня.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Что подсказывает руна именно вам — узнаете дальше в нашем руническом гороскопе для каждого знака Зодиака.
Овен – Райдо
Руны дороги и движения. Сегодня благоприятно отправляться в поездку, начинать новый проект или искать новый путь.
Телец – Феху
Руна материального богатства. Сосредоточьтесь на финансах, ценностях, накоплениях. Возможны доходы или важные покупки.
Близнецы – Ансуз
Руна общения и вдохновения. Прекрасный день для переговоров, выступлений, обучения или написания.
Рак – Лагуз
Руны воды и интуиции. День эмоциональной глубины, внутренних открытий. Прислушайтесь к себе.
Лев – Вуньо
Руна радости и гармонии. Прекрасное время для празднования, искусства и позитивного общения.
Дева – Йера
Руна урожая. Получаете плоды своего труда. День стабильности, завершение и планирование будущего.
Весы – Гебо
Руна подарка и обмена. Баланс в отношениях, справедливость, взаимопомощь — все это актуально сегодня.
Скорпион – Пертро
Руна тайны. Способствует внутреннему самопознанию, работе с интуицией, медитации, психологическому исцелению.
Стрелец – Эйваз
Руна защиты и силы. Она помогает преодолевать трудности, поддерживает в период перемен.
Козерог – Отала
Руна дома, традиций, наследия. Добрый день для решения семейных вопросов, связанных с собственностью или историей.
Водолей – Совило
Руна Солнца. Символ победы, вдохновения, ясности. День великих идей и успеха в начинаниях.
Рыбы – Иса
Руна льда. Время паузы, обдумывание, сосредоточение. Не стоит торопить события – спокойствие принесет прозрение.
Сегодня руны говорят через ваш опыт, эмоции и знаки. Уделите внимание словам – и тем, что вы слышите, и тем, что говорите. Сила истины – в открытом сердце.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.