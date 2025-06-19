Рунический гороскоп на 19 июня 2025: Девы получают плоды своего труда, а Стрельцам следует быть стойкими

Руны / © ТСН

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В этот день энергия Вселенной звучит на языке древних рун — символов, тысячелетиями помогающих людям ориентироваться в мире событий, эмоций и решений. Каждая руна — это не просто знак, а отдавающее в душе послание, подсказывающее, предостерегающее или поддерживающее.

19 июня мы находимся под влиянием руны Ансуз , символизирующей язык, знание, вдохновение, а также духовное наставничество. Она указывает на необходимость внимательно слушать, что говорят другие и что говорит сердце. Это время для важных разговоров, новых идей, внутренних откровений. Умение выразить себя – ваш главный ключ к гармонии этого дня.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

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Что подсказывает руна именно вам — узнаете дальше в нашем руническом гороскопе для каждого знака Зодиака.

Овен – Райдо

Руны дороги и движения. Сегодня благоприятно отправляться в поездку, начинать новый проект или искать новый путь.

Телец – Феху

Руна материального богатства. Сосредоточьтесь на финансах, ценностях, накоплениях. Возможны доходы или важные покупки.

Близнецы – Ансуз

Руна общения и вдохновения. Прекрасный день для переговоров, выступлений, обучения или написания.

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Рак – Лагуз

Руны воды и интуиции. День эмоциональной глубины, внутренних открытий. Прислушайтесь к себе.

Лев – Вуньо

Руна радости и гармонии. Прекрасное время для празднования, искусства и позитивного общения.

Дева – Йера

Руна урожая. Получаете плоды своего труда. День стабильности, завершение и планирование будущего.

Весы – Гебо

Руна подарка и обмена. Баланс в отношениях, справедливость, взаимопомощь — все это актуально сегодня.

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Скорпион – Пертро

Руна тайны. Способствует внутреннему самопознанию, работе с интуицией, медитации, психологическому исцелению.

Стрелец – Эйваз

Руна защиты и силы. Она помогает преодолевать трудности, поддерживает в период перемен.

Козерог – Отала

Руна дома, традиций, наследия. Добрый день для решения семейных вопросов, связанных с собственностью или историей.

Водолей – Совило

Руна Солнца. Символ победы, вдохновения, ясности. День великих идей и успеха в начинаниях.

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Рыбы – Иса

Руна льда. Время паузы, обдумывание, сосредоточение. Не стоит торопить события – спокойствие принесет прозрение.

Сегодня руны говорят через ваш опыт, эмоции и знаки. Уделите внимание словам – и тем, что вы слышите, и тем, что говорите. Сила истины – в открытом сердце.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.