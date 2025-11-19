Рунический гороскоп на 19 ноября 2025: Овнам — смелые шаги, Ракам — восстановление баланса

Руны / © ТСН

Руны этого дня отмечают важность последовательности и самоуважения. Не торопитесь, но и не избегайте движения – небольшой шаг сегодня может изменить дальнейшее течение событий.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Ваша решительность приносит результат. Действуйте честно и целенаправленно – обстоятельства поддерживают вас.

Телец — руна Эйваз

Выдержка поможет удержать баланс. Не изменяйте направление, даже если темп кажется медленным.

Близнецы — руна Ансуз

Слушайте внимательно — слова или советы могут стать решающими.

Рак — руна Беркана

День способствует восстановлению внутреннего покоя. Вернитесь к делам, дающим гармонию.

Лев — руна Соулу

Вы чувствуете вдохновение. Силы достаточно, чтобы завершить начатое.

Дева — руна Йера

Усилия приносят плоды. Даже мельчайшие результаты сейчас имеют значение.

Весы — руна Гебо

День партнерства. Совместная работа или взаимная поддержка принесут больше самостоятельных действий.

Скорпион — руна Хагалаз

Старые шаблоны могут разрушаться. Не бойтесь обновления – оно ведет к внутренней свободе.

Стрелец — руна Райдо

Время движения вперед. Даже смена незначительной детали откроет новый путь.

Козерог — руна Альгис

Вы защищены, но не стоит вмешиваться в чужие дела. Сосредоточьтесь на своей зоне ответственности.

Водолей — руна Манназ

Коммуникация сегодня имеет особый вес. Говорите честно – вас услышат.

Рыбы — руна Лагуз

Доверяйте интуиции — она ведет к правильному решению. Избегайте чрезмерного анализа.

19 ноября 2025 года — день равновесия между действием и созерцанием. Руны советуют действовать осознанно, не позволяя эмоциям затмить разум, и держать стабильность во всем, что вы начинаете.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

