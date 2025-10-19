Рунический гороскоп на 19 октября 2025 года: Ракам – новый этап, Стрельцам – уверенные решения

Руны / © ТСН

Руны этого дня подсказывают: важно не только слушать интуицию, но и поступать в правильный момент. Даже маленький шаг, сделанный сейчас, может запустить принципиальные конфигурации в будущем.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Время для четкого и смелого шага вперед. Ваша решительность будет вознаграждена.

Телец — руна Одал

Опирайтесь на опыт и то, что уже построено. Сегодня сила – в стабильности.

Близнецы — руна Ансуз

Информация или случайный разговор станет ключом к пониманию событий.

Рак — руна Ингуз

Завершение старого и рождение нового. День внутренней перезагрузки.

Лев — руна Соулу

Энергия и внутренний свет помогают двигаться уверенно.

Дева — руна Эйваз

Нужна выдержка. Результат будет, если не торопиться.

Весы — руна Вуньо

День гармонии, легкости и хороших новостей.

Скорпион — руна Турисаз

Избегайте импульсивности. Наблюдайте и берегите свои границы.

Стрелец — руна Феу

Пора получать плоды. Возможны финансовые или ресурсные результаты.

Козерог — руна Йера

Естественное развитие событий. То, над чем вы работали, вызревает.

Водолей — руна Кеназ

Ясность и прояснение. Вы сможете увидеть истинную сущность ситуации.

Рыбы — руна Лагуз

Интуитивное решение окажется верным. Прислушивайтесь к ощущениям.

19 октября 2025 года – день перехода от замысла к реальным шагам. Руны советуют действовать спокойно, но сознательно: завершение старика открывает простор для нового направления и роста.

