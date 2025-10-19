- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 19 октября 2025 года: Ракам – новый этап, Стрельцам – уверенные решения
19 октября станет днем перехода и осознанных шагов. Раки почувствуют начало нового этапа, а Стрельцы смогут принять решения, которых давно ждали.
Руны этого дня подсказывают: важно не только слушать интуицию, но и поступать в правильный момент. Даже маленький шаг, сделанный сейчас, может запустить принципиальные конфигурации в будущем.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Время для четкого и смелого шага вперед. Ваша решительность будет вознаграждена.
Телец — руна Одал
Опирайтесь на опыт и то, что уже построено. Сегодня сила – в стабильности.
Близнецы — руна Ансуз
Информация или случайный разговор станет ключом к пониманию событий.
Рак — руна Ингуз
Завершение старого и рождение нового. День внутренней перезагрузки.
Лев — руна Соулу
Энергия и внутренний свет помогают двигаться уверенно.
Дева — руна Эйваз
Нужна выдержка. Результат будет, если не торопиться.
Весы — руна Вуньо
День гармонии, легкости и хороших новостей.
Скорпион — руна Турисаз
Избегайте импульсивности. Наблюдайте и берегите свои границы.
Стрелец — руна Феу
Пора получать плоды. Возможны финансовые или ресурсные результаты.
Козерог — руна Йера
Естественное развитие событий. То, над чем вы работали, вызревает.
Водолей — руна Кеназ
Ясность и прояснение. Вы сможете увидеть истинную сущность ситуации.
Рыбы — руна Лагуз
Интуитивное решение окажется верным. Прислушивайтесь к ощущениям.
19 октября 2025 года – день перехода от замысла к реальным шагам. Руны советуют действовать спокойно, но сознательно: завершение старика открывает простор для нового направления и роста.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.