Рунический гороскоп на 19 октября 2025 года: Ракам – новый этап, Стрельцам – уверенные решения

19 октября станет днем перехода и осознанных шагов. Раки почувствуют начало нового этапа, а Стрельцы смогут принять решения, которых давно ждали.

Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня подсказывают: важно не только слушать интуицию, но и поступать в правильный момент. Даже маленький шаг, сделанный сейчас, может запустить принципиальные конфигурации в будущем.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Время для четкого и смелого шага вперед. Ваша решительность будет вознаграждена.

  • Телец — руна Одал
    Опирайтесь на опыт и то, что уже построено. Сегодня сила – в стабильности.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Информация или случайный разговор станет ключом к пониманию событий.

  • Рак — руна Ингуз
    Завершение старого и рождение нового. День внутренней перезагрузки.

  • Лев — руна Соулу
    Энергия и внутренний свет помогают двигаться уверенно.

  • Дева — руна Эйваз
    Нужна выдержка. Результат будет, если не торопиться.

  • Весы — руна Вуньо
    День гармонии, легкости и хороших новостей.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Избегайте импульсивности. Наблюдайте и берегите свои границы.

  • Стрелец — руна Феу
    Пора получать плоды. Возможны финансовые или ресурсные результаты.

  • Козерог — руна Йера
    Естественное развитие событий. То, над чем вы работали, вызревает.

  • Водолей — руна Кеназ
    Ясность и прояснение. Вы сможете увидеть истинную сущность ситуации.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуитивное решение окажется верным. Прислушивайтесь к ощущениям.

19 октября 2025 года – день перехода от замысла к реальным шагам. Руны советуют действовать спокойно, но сознательно: завершение старика открывает простор для нового направления и роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

