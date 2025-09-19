Рунический гороскоп на 19 сентября 2025: Девам — гармония, Стрельцам — новые идеи

Руны / © ТСН

Руны в этот день напоминают о необходимости быть внимательными к собственному состоянию и окружению. Для кого это будет день покоя, а для кого - старт новых замыслов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Турисаз

День требует осторожности. Ставьте границы и избегайте конфликтов.

Телец — руна Феху

Обратите внимание на ресурсы. Важно правильно распоряжаться финансами и силами.

Близнецы — руна Вуньо

День радости и легкого общения. Гармония поможет решить вопрос.

Рак — руна Лагуз

Интуиция подскажет верный путь. Слушайте внутренний голос.

Лев — руна Соулу

Сила и ясность помогут завершить важные дела.

Дева — руна Гебо

Баланс в отношениях и взаимность принесут вам покой.

Весы — руна Йера

Пора подводить итоги. Ваши старания уже приносят результаты.

Скорпион — руна Эйваз

Выдержка и терпение помогут пройти через испытания.

Стрелец — руна Кеназ

Свежие идеи и вдохновение откроют сегодня новые возможности.

Козорог — руна Ингуз

День благоприятен для начала чего-нибудь нового. Ваша идея может прорасти в будущее.

Водолей — руна Ансуз

Важные слова или советы могут стать подсказкой. Слушайте внимательно.

Рыбы — руна Пердро

Неожиданные события могут стать шансом. Используйте их мудро.

19 сентября 2025 года руны напоминают: следует сохранять гармонию, доверять интуиции и быть открытыми к новым идеям. День может стать как спокойным, так и продуктивным – в зависимости от вашей готовности к переменам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

