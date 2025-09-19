ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 19 сентября 2025: Девам — гармония, Стрельцам — новые идеи

19 сентября станет днем, когда важно сохранять баланс и доверять новым подсказкам. Девы обретут гармонию и внутреннее спокойствие, а Стрельцы — вдохновение для новых идей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день напоминают о необходимости быть внимательными к собственному состоянию и окружению. Для кого это будет день покоя, а для кого - старт новых замыслов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Турисаз
    День требует осторожности. Ставьте границы и избегайте конфликтов.

  • Телец — руна Феху
    Обратите внимание на ресурсы. Важно правильно распоряжаться финансами и силами.

  • Близнецы — руна Вуньо
    День радости и легкого общения. Гармония поможет решить вопрос.

  • Рак — руна Лагуз
    Интуиция подскажет верный путь. Слушайте внутренний голос.

  • Лев — руна Соулу
    Сила и ясность помогут завершить важные дела.

  • Дева — руна Гебо
    Баланс в отношениях и взаимность принесут вам покой.

  • Весы — руна Йера
    Пора подводить итоги. Ваши старания уже приносят результаты.

  • Скорпион — руна Эйваз
    Выдержка и терпение помогут пройти через испытания.

  • Стрелец — руна Кеназ
    Свежие идеи и вдохновение откроют сегодня новые возможности.

  • Козорог — руна Ингуз
    День благоприятен для начала чего-нибудь нового. Ваша идея может прорасти в будущее.

  • Водолей — руна Ансуз
    Важные слова или советы могут стать подсказкой. Слушайте внимательно.

  • Рыбы — руна Пердро
    Неожиданные события могут стать шансом. Используйте их мудро.

19 сентября 2025 года руны напоминают: следует сохранять гармонию, доверять интуиции и быть открытыми к новым идеям. День может стать как спокойным, так и продуктивным – в зависимости от вашей готовности к переменам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

