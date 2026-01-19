Рунический гороскоп на 19 января 2025: Близнецы — важное сообщение, Весы — поддержка

Руны / © ТСН

Реклама

19 января – день, когда многое зависит от общения. Руночные символы советуют внимательно слушать, своевременно реагировать на новости и не затягивать с договоренностями.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 19 января 2025

Овен — руна Тейваз

Решительность и действие. День подходит для шага вперед по делу, где вы давно сомневаетесь.

Телец — руна Феху

Польза и ресурс. Следует сосредоточиться на финансах, практических задачах и потому, что дает результат.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Важное сообщение. Сегодня информация или разговор могут определить ваши дальнейшие планы.

Рак — руна Беркана

Забота и восстановление. День благоприятен для семейных дел, поддержания близких и спокойного темпа.

Лев — руна Соулу

Уверенность и внутренний подъем. Вы будете убедительны, если будете говорить прямо и без сомнений.

Дева — руна Кеназ

Точность и подробности. День подходит для проверок, документов и наведения порядка в мелочах.

Реклама

Весы — руна Гебо

Поддержка и баланс. Возможно партнерское решение или помощь, ощутимо облегчающая ситуацию.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Лучше держать дистанцию с теми, кто провоцирует или давит на вас.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменение планов. Возможны поездки или коррекция маршрута, которая пойдет вам на пользу.

Козерог — руна Отал

Стабильность и опора. День подходит для домашних дел, планировок и решений с длинным эффектом.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Изменение подхода. Вы можете быстро принять новое решение и посмотреть ситуацию иначе.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный ритм. Следует действовать мягко и без спешки, не форсируя события.

Руны сегодня подчеркивают важность поддержки и точных слов. Сегодня полезно говорить по существу, беречь собственные границы и делать шаги, снимающие напряжение в делах и отношениях.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.