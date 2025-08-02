Рунический гороскоп на 2 августа 2025 года: Овнам – энергичное обновление, Водолеям – глубокое осознание.

Руны / © ТСН

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Руны — не просто символы, а мощные ментальные ориентиры. В этот день они призывают действовать, но не механически: важно, чтобы внутренние мотивы были ясны, а движение — осмысленное.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: Манназ — поддержка, люди, взаимодействие

Сегодня ваша сила в тесном контакте с другими. Позвольте партнерству оживить ваши идеи. Самосознание в союзе позволяет действовать уверенно.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Эйваз" — движение, изменения, адаптация

Это день мягких изменений в ресурсной сфере: либо внутренняя перезагрузка, либо появление новых идей по заработку или планированию. Будьте готовы к новому, но с балансом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: "Пердро" — интуиция, тайны, неожиданности

Полезно довериться внутреннему голосу или предчувствию. Иногда стоит подождать – и осознание придет неожиданно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Тейваз" — целеустремленность, воля, мужество

Внутренние сомнения уходят на второй план. Если есть четкая цель – смело двигайтесь вперед. Сегодня сила в решительности.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: Кеназ — ясность, творчество, открытие

Идеи загораются как искры — и стоит их поддерживать. Маленький жизненный шаг может стать большим вдохновением.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Йера" — результат, цикл, урожай

Момент, чтобы подвести итоги недели. Следует уделять внимание не старту, а фиксации результата и подготовке к новому этапу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие

Слушайте собеседников, цените взаимность. Взаимное доверие сегодня позволяет создавать длительные результаты.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Уруз" — внутренняя сила, выносливость, обновление

Вы готовы растить новую себя – даже когда внешние обстоятельства сложны. Этот день подчеркивает вашу силовую стабильность.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Лагуз" — поток, интуиция, изменчивость

Если дела задерживаются или возникает неясность, это сигнал притормозить и прислушиваться к своим ощущениям. Доверьтесь внутреннему течению.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Вуньо" — радость, легкость, вдохновение

Даже кажущееся сухим дело сегодня может дать эмоциональный заряд. Позвольте себе творческий взгляд — это усугубит результаты.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: "Лагуз" — эмоциональная пластичность, доверие, интуиция.

Обратите внимание на внутреннее состояние – оно подскажет, куда двигаться дальше. Сегодня ваш ключ – чувствительность к себе и миру.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Эйваз" — выносливость, целеустремленность

Если внутренние колебания соблазняют остановиться – это знак: следует сохранять курс. Ваше терпение – лучший ресурс.

2 августа — день глубоких взаимодействий, осторожных движений и вдохновенной целенаправленности. Руны показывают: настоящая сила в гармонии внутри и наружу. Слушайте сигнал жизни и реагируйте – это поможет пройти день мудро.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.