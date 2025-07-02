Руны / © ТСН

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Руны — это древние символы древних германских и нордических культур, которые не только служили буквенным алфавитом, но и несли глубинные энергетические значения: защиту, изменение, силу или вдохновение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

В рунической астрологии каждый день ассоциирован с конкретной руной, формирующей общий энергетический фон. Каждый знак зодиака получает свою руническую ссылку — в виде периода природы, руны и ее содержания.

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Актуальный прогноз на 2 июля 2025 года

Овен (ок. 21 марта – 19 апреля)

Руна “Совело” — символ Солнца, победы, энергии и ясности. Для Овнов это день, когда свет внутри вас освещает решение.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Руна “Феху” — плодородие, достаток, материальные возможности. Тельцы могут ощутить финансовый импульс: новые пути дохода или полезные финансовые решения.

Близнецы

Руна “Ансуз” — божественное общение, речи, вдохновение. Идеальный день для творческих идей, важных переговоров или духовного обмена.

Рак (21 июня – 22 июля)

Руна “Беркана” — символ роста, возрождения, эмоционального обновления. Ракам полезно обратить внимание на отношения и душевное очищение — забота о себе приветствуется.

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Лев (23 июля – 22 августа)

Руна “Тейваз” — мужество, справедливость, лидерство. День ободряет к чести и правильным решениям. Львы могут одержать духовную победу, если действовать благородно.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна “Йера” — циклы, созревание, справедливый результат. Успех придет через терпение — и Девы могут пожинать плоды своих утренних стараний.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна “Гебо” — обмен, партнерство, дарование. День благоприятен для примирений, подарков, искренних жестов — из равновесия в отношениях вырастает настоящая связь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна “Хагалаз” — разрушительная трансформация, очищение через кризис. Хаос может стать началом чего-то нового: не бойтесь отпускать старое.

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Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна “Райдо” — путь, путешествие, движение в правильном направлении. Не исключены изменения места или отношения к жизни, важно двигаться осознанно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна “Эйваз” — духовная стабильность, защита, внутренняя стойкость. День подчеркивает важность внутренних корней и веры в свой путь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна “Лагуз” — интуиция, потоки подсознания, эмоциональная чистота. Водолеям полезно прислушиваться к внутреннему голосу: медитация или водная практика — то, что нужно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна “Пертро” — мистика, судьба, тайна. День может принести сюрпризы и ответы через подсознательные или символические знаки. Следует смотреть внутрь.

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2 июля 2025 года — день руны “Дагаз”, когда постепенно приходит сияние ясного сознания. Общая энергия поддерживает обновление, прорыв и переход.

Каждый знак получает свой рунический совет: от внутренней стойкости (Козерог) к внутреннему голосу (Водолей, Рыбы), от материального прилива (Телец) к духовной победе (Лев).

Если вы открыты для перемен — руническая энергия может стать точкой начала важных процессов в жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о таропрогнозе на 30 июня-6 июля 2025 года: что карты нам предвещают.