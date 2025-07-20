Рунический гороскоп на 20 июля 2025: Близнецам – сила слова, Весам – гармония в сердце, а Скорпионам – очищение души

Руны / © ТСН

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После дня глубокого анализа 19 июля (влияние ретроградного Меркурия и Луны в Скорпионе) наступает 20-е, несущее больше уравновешенности и мягкой энергетической стабильности.

Общий контекст дня

Меркурий ретроградный (до 11 августа) : продолжает наставлять на пересмотр дел, повторную проверку и анализ.

Луна переходит в более спокойную фазу: сохранена глубина, но смягчено эмоциональное напряжение.

Гороскоп по знакам

Овен (21.03–20.04)

Руна дня : "Уруз" - энергия, восстановление

Время физического и психологического обновления. Следует заботиться о себе, взять паузу после активного прошедшего дня.

Телец (21.04–20.05)

Руна дня : "Феху " - стабильность, материальная безопасность

Неплохой день для оценки комфорта. Финансовых шагов не стоит делать, однако уют и планирование будут полезны.

Близнецы (21.05–21.06)

Руна дня : "Ансуз" - коммуникация, идеи

Можно попытаться приступить к легкой коммуникации, но тщательно фильтруйте слова — Меркурий все еще нуждается в осторожности.

Рак (22.06–22.07)

Руна дня : "Беркана" - уют, семья

День для домашнего тепла и личного места. Ваш эмоциональный ресурс пополнится в тишине и общении с близкими.

Лев (23.07–22.08)

Руна дня : "Соулу" - энергия, харизма

Можно мягко намекнуть о собственном присутствии, но не в центре – попробуйте блеснуть из-за помощи или совета.

Дева (23.08–22.09)

Руна дня : "Йера" — результаты, итоги

Пора подводить итоги. Анализируйте успехи, но без спешки – дайте себе время в завершение.

Весы (23.09–22.10)

Руна дня : "Гебо" - баланс, партнерство

Идеальный момент для выравнивания отношений. Можно провести душевную беседу с осторожностью и доверием.

Скорпион (23.10–21.11)

Руна дня : "Хагалаз" - очищение, очищение

Могут уплыть старые эмоции или темы. Принимайте их как возможность почистить внутреннюю среду без реакций.

Стрелец (22.11–21.12)

Руна дня : "Эйваз" - поддержка, внутреннее движение

Хороший день для внутренней перезагрузки можно умеренно активизировать старые проекты, если они усилены интуицией.

Козерог (22.12–19.01)

Руна дня : "Альгиз" - защита, интуиция

Пора позаботиться о границах: в общении или в информационном поле — выберите спокойный режим по вечерам.

Водолей (20.01–18.02)

Руна дня : “Ансуз” — слова, вдохновение

Можно творчески выражать идеи — но без порывов в больших переговорах или публикациях.

Рыбы (19.02–20.03)

Руна дня : "Пертро" - внутренний мир, интуиция

День для погружения во внутреннюю область. Ничего нового не начинайте — только что-то подсказывающее сердце.

Общие советы на 20.07.2025

Фаза покоя после эмоционального напряжения : сегодня лучше прислушиваться к собственному ритму.

Оптимальное время – не для стартов, а для поддержания собственного баланса после завершения тяжелого периода.

Проверка и покой: перед важными решениями — сделайте паузу, обратите внимание на уже проверенную интуицию и информацию.

Пусть руны 20 июля наполнят вас спокойствием, внутренним восстановлением и душевным уютом — позвольте дню не определять новые границы, а мягко поддержать уже существующие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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