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Рунический гороскоп на 20 июля 2025: Близнецам – сила слова, Весам – гармония в сердце, а Скорпионам – очищение души
Рунический гороскоп на 20 июля 2025 года призывает к внутреннему равновесию, спокойным решениям и внимательному отношению к знакам интуиции – день идеальный для восстановления, а не для начинаний.
После дня глубокого анализа 19 июля (влияние ретроградного Меркурия и Луны в Скорпионе) наступает 20-е, несущее больше уравновешенности и мягкой энергетической стабильности.
Общий контекст дня
Меркурий ретроградный (до 11 августа) : продолжает наставлять на пересмотр дел, повторную проверку и анализ.
Луна переходит в более спокойную фазу: сохранена глубина, но смягчено эмоциональное напряжение.
Гороскоп по знакам
Овен (21.03–20.04)
Руна дня: "Уруз" - энергия, восстановление
Время физического и психологического обновления. Следует заботиться о себе, взять паузу после активного прошедшего дня.
Телец (21.04–20.05)
Руна дня: "Феху " - стабильность, материальная безопасность
Неплохой день для оценки комфорта. Финансовых шагов не стоит делать, однако уют и планирование будут полезны.
Близнецы (21.05–21.06)
Руна дня: "Ансуз" - коммуникация, идеи
Можно попытаться приступить к легкой коммуникации, но тщательно фильтруйте слова — Меркурий все еще нуждается в осторожности.
Рак (22.06–22.07)
Руна дня: "Беркана" - уют, семья
День для домашнего тепла и личного места. Ваш эмоциональный ресурс пополнится в тишине и общении с близкими.
Лев (23.07–22.08)
Руна дня: "Соулу" - энергия, харизма
Можно мягко намекнуть о собственном присутствии, но не в центре – попробуйте блеснуть из-за помощи или совета.
Дева (23.08–22.09)
Руна дня: "Йера" — результаты, итоги
Пора подводить итоги. Анализируйте успехи, но без спешки – дайте себе время в завершение.
Весы (23.09–22.10)
Руна дня: "Гебо" - баланс, партнерство
Идеальный момент для выравнивания отношений. Можно провести душевную беседу с осторожностью и доверием.
Скорпион (23.10–21.11)
Руна дня: "Хагалаз" - очищение, очищение
Могут уплыть старые эмоции или темы. Принимайте их как возможность почистить внутреннюю среду без реакций.
Стрелец (22.11–21.12)
Руна дня: "Эйваз" - поддержка, внутреннее движение
Хороший день для внутренней перезагрузки можно умеренно активизировать старые проекты, если они усилены интуицией.
Козерог (22.12–19.01)
Руна дня: "Альгиз" - защита, интуиция
Пора позаботиться о границах: в общении или в информационном поле — выберите спокойный режим по вечерам.
Водолей (20.01–18.02)
Руна дня: “Ансуз” — слова, вдохновение
Можно творчески выражать идеи — но без порывов в больших переговорах или публикациях.
Рыбы (19.02–20.03)
Руна дня: "Пертро" - внутренний мир, интуиция
День для погружения во внутреннюю область. Ничего нового не начинайте — только что-то подсказывающее сердце.
Общие советы на 20.07.2025
Фаза покоя после эмоционального напряжения: сегодня лучше прислушиваться к собственному ритму.
Оптимальное время – не для стартов, а для поддержания собственного баланса после завершения тяжелого периода.
Проверка и покой: перед важными решениями — сделайте паузу, обратите внимание на уже проверенную интуицию и информацию.
Пусть руны 20 июля наполнят вас спокойствием, внутренним восстановлением и душевным уютом — позвольте дню не определять новые границы, а мягко поддержать уже существующие.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.