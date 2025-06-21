Рунический гороскоп на 21 июня 2025 года: у Рыб – сила интуиции, у Львов – победа, а Тельцам обещают прибыль

Руны / © ТСН

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Руны – это древние символы, объединяющие в себе силу природы, архетипов и внутренних состояний человека. В день летнего солнцестояния, когда энергия света достигает максимума , руны помогают лучше понять, как провести этот день в согласии с собой. Солнце в этот день переходит в знак Рака , придавая эмоциональной глубине потребности в уюте и подлинности. Руна дня – «Дагаз» , что означает рассвет, прозрение, новый цикл .

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Руна дня: "Тейваз" - символ воли, борьбы и чести.

Прекрасный день, чтобы отстаивать свои убеждения и смело действовать с достоинством и решительностью.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Руна дня: «Феху» — символ благосостояния, материального и духовного роста.

Следует сосредоточиться на сохранении и приумножении ресурсов – день может принести прибыль или ценный урок.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Руна дня: «Ансуз» – знак мудрости, слова, истины.

Удачное время для переговоров, обучения или глубокого внутреннего понимания слова будут иметь особую силу.

Рак (21 июня – 22 июля)

Руна дня: «Беркана» – символ плодородия, заботы, женской силы. День способствует семейным делам, самопопечительству и созданию внутреннего уюта.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: «Совело» – олицетворение Солнца, силы победы и действия. Сегодня можно проявить свои лидерские качества и заслуженное признание.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: Иса — символ остановки, концентрации, ясности. День следует посвятить анализу, упорядочению дел и внутренней очистке.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Гебо" - знак партнерства, взаимного обмена. Хорошее время для общения, укрепления связей и справедливого разрешения конфликтов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: Эйваз — символ трансформации, внутренней силы и защиты. Возможны глубокие внутренние изменения – не сопротивляйтесь им, потому что это путь к исцелению.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: «Турисаз» — знак вызова, пробуждения, силы границы. День может принести неожиданную ситуацию – действуйте осторожно и внимательно к сигналам судьбы.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Наудиз" - символ необходимости, ограничения, испытания. Время обострений – однако именно сейчас возможно осознание, что действительно важно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: «Манназ» – знак человечности, сообщества, самопознания. День благоприятный для глубокого диалога с собой или открытого общения с другими.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: Лагуз — символ воды, интуиции, движения в глубины. Прислушайтесь к внутреннему голосу – он сегодня ведет в правильном направлении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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