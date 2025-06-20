Руны / © ТСН

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Руны не просто древние символы, а своеобразные проводники: они передают энергию дня, помогают понять внутреннее состояние и донести послание духу. Каждый знак зодиака сегодня получает поддержку определенной руны, что раскрывает потенциал и направляет энергию на важные сферы жизни.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Руна дня: "Тейваз"

Руна мужества, справедливости и победы. Она дает силу решительности, способность выстоять в борьбе, но одновременно подчеркивает честь и ответственность. Это день, когда следует заявить о своих целях и отстаивать истину с достоинством и уверенностью.

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Гороскоп по рунам для каждого знака

Овен - "Райдо"

Руна движения и путешествия. Идеальный день для нового старта – даже небольшого.

Телец - "Феху"

Руна благосостояния. Фокус на материальном благополучии: планируйте финансы или ищите наполнение в простых радостях. Сегодня стоит заложить основу для малых, но крепких накоплений и ежедневного комфорта.

Близнецы - "Ансуз"

Руна речи и вдохновения. Общайтесь, учитесь, высказывайте мнения – это обеспечит вам прорыв в творчестве или бизнесе. Ваш голос – сегодня ключ к новым возможностям.

Рак - "Лагуз"

Руна интуиции и глубины День для погружения в себя – в творческой медитации или душевного разговора – прислушайтесь к внутренним ощущениям – они покажут правильное направление.

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Лев - "Вуньо"

Руна радости. Ваши действия и слова создадут атмосферу гармонии. Используйте эту энергию для вдохновения окружающих – в общении, совместных мероприятиях или искусстве.

Дева - "Ера"

Руна урожая. Получение плодов ваших усилий сегодня именно тот день. Завершайте то, что начали, не откладывайте на потом, и будете вознаграждены результатом.

Весы - "Гебо"

Руна обмена. День для партнерства и взаимодействия – идеален для соглашений или искренних бесед. За справедливым обменом будет стоять гармония и взаимная поддержка.

Скорпион - "Перт"

Руна тайн. Ваш внутренний мир выходит на передний план.

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Стрелец - "Тейваз"

Ваша руна дня – символ силы духа и победы. Быть уверенными, мужественно идти вперед – ваш ключ к достижениям. Особенно важно держаться курса, даже если вас ждут вызовы.

Козерог - "Отала"

Руна дома и наследия. Этот день благоприятен для решения семейных дел, восстановления связей с близкими или работы со своими корнями. Эта руна возвращает гармонию в семье и в собственном «пространстве».

Водолей - "Совело"

Руна Солнца и ясности. Ваши идеи и вдохновение сегодня обретают поддержку. Это идеальный день для запуска творческих проектов или презентаций, где важна ваша уникальная перспектива.

Рыбы - "Беркано"

Руна рождения и обновления. Благоприятное время для начала чего-то важного – проекта, отношений или просто новых привычек. Доверьтесь процессу — все, что начато, имеет потенциал увеличиться.

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Руна Тейваз призывает к чести, силе и преданности делу. Сегодня принимайте вызовы с решительностью, опирайтесь на свое ядро и не отступайте от истины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.