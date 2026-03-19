Рунический гороскоп на 20 марта 2026 года: Овнам — новый старт, Весам — важный баланс
20 марта 2026 года, в день весеннего равноденствия, руны указывают на переломный момент, когда решение может задать направление на несколько недель вперед.
Весеннее равноденствие символизирует баланс и начало нового этапа. Рунические символы этого дня говорят об изменениях, обновлениях и необходимости определиться с приоритетами. Это один из ключевых дней марта, когда важно не игнорировать сигналы и осознанно действовать. То, что вы выберете сейчас, может повлиять на дальнейшее развитие событий.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 20 марта 2026 года
Овен — руна Уруз
Новый старт и прилив энергии помогут начать важное дело.
Телец — руна Феху
Финансовое решение или новая возможность могут стать ключевыми.
Близнецы — руна Ансуз
Важная новость или разговор изменят ваши планы.
Рак — руна Беркана
Пора позаботиться о себе и восстановить ресурс.
Лев — руна Соулу
Инициатива привлечет внимание и даст результат.
Дева — руна Кеназ
Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.
Весы — руна Гебо
Важно найти баланс в решениях и взаимодействии с другими.
Скорпион — руна Хагалаз
Возможен резкий поворот, который изменит ваши планы.
Стрелец — руна Райдо
Новое направление или движение вперед откроют возможность.
Козерог — руна Отал
Практичность поможет укрепить позиции.
Водолей — руна Дагаз
Новый этап или идея может изменить ситуацию.
Рыбы — руна Лагуз
Лучше действовать спокойно и доверять ощущению момента.
Руны в этот день говорят о начале нового цикла. Само решение, принятое 20 марта, может повлиять на ближайшие недели, поэтому важно действовать обдуманно.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.