Рунический гороскоп на 20 марта 2026 года: Овнам — новый старт, Весам — важный баланс

Руны / © ТСН

Реклама

Весеннее равноденствие символизирует баланс и начало нового этапа. Рунические символы этого дня говорят об изменениях, обновлениях и необходимости определиться с приоритетами. Это один из ключевых дней марта, когда важно не игнорировать сигналы и осознанно действовать. То, что вы выберете сейчас, может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 20 марта 2026 года

Овен — руна Уруз

Новый старт и прилив энергии помогут начать важное дело.

Телец — руна Феху

Финансовое решение или новая возможность могут стать ключевыми.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Важная новость или разговор изменят ваши планы.

Рак — руна Беркана

Пора позаботиться о себе и восстановить ресурс.

Лев — руна Соулу

Инициатива привлечет внимание и даст результат.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.

Реклама

Весы — руна Гебо

Важно найти баланс в решениях и взаимодействии с другими.

Скорпион — руна Хагалаз

Возможен резкий поворот, который изменит ваши планы.

Стрелец — руна Райдо

Новое направление или движение вперед откроют возможность.

Козерог — руна Отал

Практичность поможет укрепить позиции.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Новый этап или идея может изменить ситуацию.

Рыбы — руна Лагуз

Лучше действовать спокойно и доверять ощущению момента.

Руны в этот день говорят о начале нового цикла. Само решение, принятое 20 марта, может повлиять на ближайшие недели, поэтому важно действовать обдуманно.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.