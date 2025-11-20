- Дата публикации
Рунический гороскоп на 20 ноября 2025 года: Весам — новый подход, Рыбам — эмоциональное равновесие
20 ноября станет днем, когда важно действовать осознанно. Весы найдут новый подход к знакомым задачам, а Рыбы смогут стабилизировать свое внутреннее состояние.
Руны в этот день подсказывают: не стоит сопротивляться изменениям. Вместо борьбы — наблюдение, вместо спешки - внимательность. Это день, когда интуиция и гибкость помогут лучше плана.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Энергия дня поддерживает вас. Будьте открыты для активных действий и новых задач.
Телец — руна Иса
Временное замедление — это не помеха, а возможность увидеть детали.
Близнецы — руна Дагаз
Наступает изменение в мышлении. Казавшиеся сложными идеи вдруг становятся понятными.
Рак — руна Йера
Вы видите результаты своих усилий. День, когда стабильность и последовательность оставляют в покое.
Лев — руна Тейваз
Честность и дисциплина приведут к победе. Не отступайте от своих принципов.
Дева — руна Эйваз
Время для более глубоких решений. Выдержка и сосредоточенность обеспечат требуемый результат.
Весы — руна Ансуз
Вы получите важную информацию или совет. Слушайте внимательно – слова имеют силу.
Скорпион — руна Турисаз
День нуждается в осторожности. Лучше не вступать в споры и не спешить с реакцией.
Стрелец — руна Райдо
Возможно путешествие или символическое движение вперед. Позвольте себе упругость.
Козерог — руна Альгис
Вы под защитой. Не бойтесь выражать собственную позицию – она основывается на опыте.
Водолей — руна Гебо
Сотрудничество с окружающими людьми откроет новые перспективы. Не отказывайтесь от совместных проектов.
Рыбы — руна Лагуз
Эмоции приобретают ясность. День для внутреннего обновления, водных практик или спокойных размышлений.
20 ноября 2025 года — день, когда стоит больше слушать, чем говорить. Руны призывают доверять своему чутью, сохранять мягкость во взаимодействии и не забывать о заботе о себе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
