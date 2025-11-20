Рунический гороскоп на 20 ноября 2025 года: Весам — новый подход, Рыбам — эмоциональное равновесие

Руны / © ТСН

Реклама

Руны в этот день подсказывают: не стоит сопротивляться изменениям. Вместо борьбы — наблюдение, вместо спешки - внимательность. Это день, когда интуиция и гибкость помогут лучше плана.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Энергия дня поддерживает вас. Будьте открыты для активных действий и новых задач.

Телец — руна Иса

Временное замедление — это не помеха, а возможность увидеть детали.

Близнецы — руна Дагаз

Наступает изменение в мышлении. Казавшиеся сложными идеи вдруг становятся понятными.

Рак — руна Йера

Вы видите результаты своих усилий. День, когда стабильность и последовательность оставляют в покое.

Лев — руна Тейваз

Честность и дисциплина приведут к победе. Не отступайте от своих принципов.

Дева — руна Эйваз

Время для более глубоких решений. Выдержка и сосредоточенность обеспечат требуемый результат.

Весы — руна Ансуз

Вы получите важную информацию или совет. Слушайте внимательно – слова имеют силу.

Скорпион — руна Турисаз

День нуждается в осторожности. Лучше не вступать в споры и не спешить с реакцией.

Стрелец — руна Райдо

Возможно путешествие или символическое движение вперед. Позвольте себе упругость.

Козерог — руна Альгис

Вы под защитой. Не бойтесь выражать собственную позицию – она основывается на опыте.

Водолей — руна Гебо

Сотрудничество с окружающими людьми откроет новые перспективы. Не отказывайтесь от совместных проектов.

Рыбы — руна Лагуз

Эмоции приобретают ясность. День для внутреннего обновления, водных практик или спокойных размышлений.

20 ноября 2025 года — день, когда стоит больше слушать, чем говорить. Руны призывают доверять своему чутью, сохранять мягкость во взаимодействии и не забывать о заботе о себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.