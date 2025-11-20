ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 20 ноября 2025 года: Весам — новый подход, Рыбам — эмоциональное равновесие

20 ноября станет днем, когда важно действовать осознанно. Весы найдут новый подход к знакомым задачам, а Рыбы смогут стабилизировать свое внутреннее состояние.

Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день подсказывают: не стоит сопротивляться изменениям. Вместо борьбы — наблюдение, вместо спешки - внимательность. Это день, когда интуиция и гибкость помогут лучше плана.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Энергия дня поддерживает вас. Будьте открыты для активных действий и новых задач.

  • Телец — руна Иса
    Временное замедление — это не помеха, а возможность увидеть детали.

  • Близнецы — руна Дагаз
    Наступает изменение в мышлении. Казавшиеся сложными идеи вдруг становятся понятными.

  • Рак — руна Йера
    Вы видите результаты своих усилий. День, когда стабильность и последовательность оставляют в покое.

  • Лев — руна Тейваз
    Честность и дисциплина приведут к победе. Не отступайте от своих принципов.

  • Дева — руна Эйваз
    Время для более глубоких решений. Выдержка и сосредоточенность обеспечат требуемый результат.

  • Весы — руна Ансуз
    Вы получите важную информацию или совет. Слушайте внимательно – слова имеют силу.

  • Скорпион — руна Турисаз
    День нуждается в осторожности. Лучше не вступать в споры и не спешить с реакцией.

  • Стрелец — руна Райдо
    Возможно путешествие или символическое движение вперед. Позвольте себе упругость.

  • Козерог — руна Альгис
    Вы под защитой. Не бойтесь выражать собственную позицию – она основывается на опыте.

  • Водолей — руна Гебо
    Сотрудничество с окружающими людьми откроет новые перспективы. Не отказывайтесь от совместных проектов.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Эмоции приобретают ясность. День для внутреннего обновления, водных практик или спокойных размышлений.

20 ноября 2025 года — день, когда стоит больше слушать, чем говорить. Руны призывают доверять своему чутью, сохранять мягкость во взаимодействии и не забывать о заботе о себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

