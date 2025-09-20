Рунический гороскоп на 20 сентября 2025: Овнам – новые возможности, Скорпионам – осторожность

Руны / © ТСН

Руны этого дня акцентируют внимание на развитии и умении действовать вовремя. Кто получит вознаграждение за предыдущие усилия, а кому понадобится покой и внутренняя дисциплина.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Феху

День новых ресурсов и возможностей. Обратите внимание на деньги и поддержку.

Телец — руна Йера

Пора увидеть результаты своего труда. Итоги доставят удовольствие.

Близнецы — руна Кеназ

Вдохновение и ясность помогут в работе и творчестве.

Рак — руна Вуньо

Радость и гармония в общении станут главным ресурсом дня.

Лев — руна Ингуз

Закладывайте основу для будущих дел. Идеи начнут прорастать.

Дева — руна Соулу

Сила и уверенность помогут преодолеть трудности.

Весы — руна Гебо

Партнерство и взаимность принесут необходимую поддержку.

Скорпион — руна Турисаз

День требует осторожности. Следует избегать рискованных решений.

Стрелец — руна Райдо

Время для поездок и перемен в планах. Удачный день для движения.

Козерог — руна Эйваз

Выдержка и терпение помогут пройти по вызовам.

Водолей — руна Ансуз

Важные новости или подсказки придут через слова других. Будьте внимательны.

Рыбы — руна Пердро

Случайные события могут открыть вам новый шанс.

20 сентября 2025 года руны советуют сохранять баланс между осторожностью и активными действиями. Это день, когда возможности и итоги встречаются, а интуиция помогает сделать верный шаг.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

