Рунический гороскоп на 20 сентября 2025: Овнам – новые возможности, Скорпионам – осторожность
20 сентября станет днем новых перспектив и в то же время потребности во взвешенных действиях. Овны получат шанс открыть для себя новые возможности, а Скорпионы должны быть внимательны, чтобы не потерять баланс.
Руны этого дня акцентируют внимание на развитии и умении действовать вовремя. Кто получит вознаграждение за предыдущие усилия, а кому понадобится покой и внутренняя дисциплина.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Феху
День новых ресурсов и возможностей. Обратите внимание на деньги и поддержку.
Телец — руна Йера
Пора увидеть результаты своего труда. Итоги доставят удовольствие.
Близнецы — руна Кеназ
Вдохновение и ясность помогут в работе и творчестве.
Рак — руна Вуньо
Радость и гармония в общении станут главным ресурсом дня.
Лев — руна Ингуз
Закладывайте основу для будущих дел. Идеи начнут прорастать.
Дева — руна Соулу
Сила и уверенность помогут преодолеть трудности.
Весы — руна Гебо
Партнерство и взаимность принесут необходимую поддержку.
Скорпион — руна Турисаз
День требует осторожности. Следует избегать рискованных решений.
Стрелец — руна Райдо
Время для поездок и перемен в планах. Удачный день для движения.
Козерог — руна Эйваз
Выдержка и терпение помогут пройти по вызовам.
Водолей — руна Ансуз
Важные новости или подсказки придут через слова других. Будьте внимательны.
Рыбы — руна Пердро
Случайные события могут открыть вам новый шанс.
20 сентября 2025 года руны советуют сохранять баланс между осторожностью и активными действиями. Это день, когда возможности и итоги встречаются, а интуиция помогает сделать верный шаг.
