Рунический гороскоп на 20 сентября 2025: Овнам – новые возможности, Скорпионам – осторожность

20 сентября станет днем новых перспектив и в то же время потребности во взвешенных действиях. Овны получат шанс открыть для себя новые возможности, а Скорпионы должны быть внимательны, чтобы не потерять баланс.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня акцентируют внимание на развитии и умении действовать вовремя. Кто получит вознаграждение за предыдущие усилия, а кому понадобится покой и внутренняя дисциплина.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Феху
    День новых ресурсов и возможностей. Обратите внимание на деньги и поддержку.

  • Телец — руна Йера
    Пора увидеть результаты своего труда. Итоги доставят удовольствие.

  • Близнецы — руна Кеназ
    Вдохновение и ясность помогут в работе и творчестве.

  • Рак — руна Вуньо
    Радость и гармония в общении станут главным ресурсом дня.

  • Лев — руна Ингуз
    Закладывайте основу для будущих дел. Идеи начнут прорастать.

  • Дева — руна Соулу
    Сила и уверенность помогут преодолеть трудности.

  • Весы — руна Гебо
    Партнерство и взаимность принесут необходимую поддержку.

  • Скорпион — руна Турисаз
    День требует осторожности. Следует избегать рискованных решений.

  • Стрелец — руна Райдо
    Время для поездок и перемен в планах. Удачный день для движения.

  • Козерог — руна Эйваз
    Выдержка и терпение помогут пройти по вызовам.

  • Водолей — руна Ансуз
    Важные новости или подсказки придут через слова других. Будьте внимательны.

  • Рыбы — руна Пердро
    Случайные события могут открыть вам новый шанс.

20 сентября 2025 года руны советуют сохранять баланс между осторожностью и активными действиями. Это день, когда возможности и итоги встречаются, а интуиция помогает сделать верный шаг.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

