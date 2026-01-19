- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 20 января 2025 года: Овнам — шанс на прорыв, Козорогам — выгодное решение
20 января руны указывают на день, когда события могут развернуться быстро и неожиданно. Это время, когда стоит ловить возможности, не бояться перемен и сказать “да” перспективному предложению. День подходит для практических решений, смелых шагов и завершения того, что давно висело "в воздухе".
20 января – день, когда случайностей почти не бывает. Рунические символы намекают: если появляется возможность, ее нужно заметить и использовать, но без хаотических решений.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января 2025 года
Овен — руна Хагалаз
Шанс на прорыв из-за резкой смены. Событие может выбить вас из рутины, но это откроет путь к новому решению.
Телец — руна Отал
Стабильность и опора. День подходит для семейных дел, финансового планирования и укрепления базы.
Близнецы — руна Ансуз
Важный разговор. Сегодня информация или диалог могут определить ваш следующий шаг – не откладывайте переговоры.
Рак — руна Беркана
Забота и восстановление. Добрый день для спокойного ритма, поддержания близких и возвращения к внутреннему комфорту.
Лев — руна Соулу
Уверенность и влияние. Вы можете убедить других и повести за собой, если не будете занижать планку.
Дева — руна Райдо
Правильный маршрут. День подходит для поездок, коррекции планов и практических решений, экономящих время.
Весы — руна Гебо
Сильная договоренность. Партнерство, компромисс или взаимная поддержка дадут ощутимый результат.
Скорпион — руна Альгиз
Защита границ. Не роняйте лишних в свои планы и не берите на себя чужую ответственность.
Стрелец — руна Вуньо
Облегчение и хорошие новости. День может принести теплое событие или ощущение, что ситуация наконец-то выравнивается.
Козерог — руна Лагуз
Выгодное решение из-за правильного темпа. Не спешите – именно спокойная тактика поможет выбрать лучший вариант.
Водолей — руна Наутиз
Режим экономии сил. Следует ограничить лишнее и сосредоточиться на одной главной задаче.
Рыбы — руна Йера
Результат и результат. Вы увидите результат предыдущих действий и поймете, что нужно закрепить.
Руны сегодня подчеркивают важность смелости и правильного темпа. Сегодня полезно действовать решительно там, где пришло время перемен, и сдержанно там, где нужен расчет.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.