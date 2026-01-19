Рунический гороскоп на 20 января 2025 года: Овнам — шанс на прорыв, Козорогам — выгодное решение

Руны / © ТСН

20 января – день, когда случайностей почти не бывает. Рунические символы намекают: если появляется возможность, ее нужно заметить и использовать, но без хаотических решений.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января 2025 года

Овен — руна Хагалаз

Шанс на прорыв из-за резкой смены. Событие может выбить вас из рутины, но это откроет путь к новому решению.

Телец — руна Отал

Стабильность и опора. День подходит для семейных дел, финансового планирования и укрепления базы.

Близнецы — руна Ансуз

Важный разговор. Сегодня информация или диалог могут определить ваш следующий шаг – не откладывайте переговоры.

Рак — руна Беркана

Забота и восстановление. Добрый день для спокойного ритма, поддержания близких и возвращения к внутреннему комфорту.

Лев — руна Соулу

Уверенность и влияние. Вы можете убедить других и повести за собой, если не будете занижать планку.

Дева — руна Райдо

Правильный маршрут. День подходит для поездок, коррекции планов и практических решений, экономящих время.

Весы — руна Гебо

Сильная договоренность. Партнерство, компромисс или взаимная поддержка дадут ощутимый результат.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Не роняйте лишних в свои планы и не берите на себя чужую ответственность.

Стрелец — руна Вуньо

Облегчение и хорошие новости. День может принести теплое событие или ощущение, что ситуация наконец-то выравнивается.

Козерог — руна Лагуз

Выгодное решение из-за правильного темпа. Не спешите – именно спокойная тактика поможет выбрать лучший вариант.

Водолей — руна Наутиз

Режим экономии сил. Следует ограничить лишнее и сосредоточиться на одной главной задаче.

Рыбы — руна Йера

Результат и результат. Вы увидите результат предыдущих действий и поймете, что нужно закрепить.

Руны сегодня подчеркивают важность смелости и правильного темпа. Сегодня полезно действовать решительно там, где пришло время перемен, и сдержанно там, где нужен расчет.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.