Рунический гороскоп на 21 июля 2025: Близнецам — фокус на словах, Скорпионам — день перемен

Руны / © ТСН

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Руны — это древние сакральные символы, которые использовали скандинавы, германцы и кельты как алфавит, а также инструмент предсказания. Каждая руна несет в себе глубокий смысл, энергетический посыл и подсказку к действию. Рунический гороскоп помогает лучше понять, какие процессы происходят в вашей жизни прямо сейчас и как с ними работать – через интуицию, мудрость и силу умысла. Сегодняшний день проходит под влиянием руны “Уруз” — символа силы, восстановления и внутреннего обновления.

Рунический гороскоп на 21 июля 2025 года.

Овен - руна "Тейваз"

День решений и действий. Смело идите навстречу вызовам – у вас есть внутренний воин, знающий, к чему стремится. Справедливость и честность – ваши проводники.

Телец - руна "Гебо"

Время обмена: дайте и получите. Гармонические союзы, новые знакомства или примирения могут принести приятные открытия. Но не забывайте о балансе.

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Близнецы - руна "Ансуз"

Сила слова сегодня имеет решающее значение. Смотрите, что и кому вы говорите, ваша интуиция подскажет, когда молчать, а когда выступить. День обучения, коммуникации и знаковых сообщений.

Рак - руна "Беркана"

Время исцеления и заботы. Обратите внимание на тело, дом, семью. Все, что вы питаете с любовью, принесет плоды. Особенно отношения с материнской фигурой или собственное материнство.

Лев - руна "Соулу"

Ваша энергия сияет. День для творчества, инициатив и лидерства. Если долго колебались – действуйте. Оставайтесь верны своему огню, и он приведет к победе.

Дева - руна "Иса"

Остановка – не поражение. Иногда полезно побыть в недвижимости, чтобы увидеть суть. Не стоит сегодня спешить – лучше обдумать и переждать.

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Весы - руна "Лагуз"

Ваша сила – в гибкости. Эмоции могут быть глубокими как вода. Плывите по течению, доверяйте интуиции и позвольте себе ощущать, даже если это нестабильно.

Скорпион - руна "Хаголаз"

День очищения и разрушения старика. Это не всегда приятно, но нужно. То, что исчезнет, уже не служит вам. Примите бурю с достоинством.

Стрелец - руна "Эйваз"

Внутренний переход, духовный рост. Вы на пороге перемен, и даже если кажется, что движение замедлилось – это временно. Доверяйте процессу.

Козерог - руна "Феху"

Ресурсы в действии. Хороший день для финансовых дел, практических решений и реализации планов. Но будьте осторожны с жадностью или чрезмерным контролем.

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Водолей - руна "Райдо"

Время передвижения. Путешествие, новое направление или внутреннее изменение мышления откроют вам новые горизонты. Действуйте с осознанием цели.

Рыбы - руна "Манназ"

Взаимосвязь с людьми – ключ дня. Вы не сами. Пора довериться сообществу, найти поддержку или же самому стать опорой для других.

21 июля 2025 года – это день разноцветных состояний: кто-то почувствует потребность в тишине, другие – силу действия. Руны подсказывают: слушайте себя, не сражайтесь с потоком, и тогда день принесет ценные откровения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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