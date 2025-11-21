- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 21 ноября 2025 года: Близнецам – ясность по делам, Стрельцам – новые возможности
21 ноября – день внутреннего прояснения и постепенного движения вперед. Близнецы обретут четкость в важных вопросах, а Стрельцы получат шанс попробовать новое направление.
Руны в этот день советуют не оказывать давления на события. Все развивается естественно, а также если кажется, что темп медленный — это лишь подготовка к рывку в конце месяца.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен - руна Уруз
День силы. Используйте энергию для конкретных действий – физических или рабочих.
Телец – руна Эйваз
Не все дается сразу. Сосредоточьтесь на стойкости, а не на быстрых результатах.
Близнецы - руна Кеназ
Вы наконец-то видите ситуацию ясно. Появится решение, которое расставит все по местам.
Рак – руна Беркана
Забота о близких принесет гармонию. День эмоционального комфорта и домашнего тепла.
Лев - руна Альгис
Ваше внутреннее спокойствие — лучшая защита. Не подвергайтесь внешнему давлению.
Дева - руна Феху
Возможны небольшие прибыли или хорошие новости в сфере ресурсов.
Весы – руна Гебо
Успех приходит через взаимодействие. Это хороший день для сотрудничества и договоренностей.
Скорпион - руна Хагалаз
Старые установки рушатся. Примите изменения как естественный этап развития.
Стрелец - руна Райдо
Новое движение — символическое или реальное. Путешествие или инициатива откроет перспективы.
Козерог - руна Йера
Собираете урожай своих стараний. Пора подвести промежуточные итоги.
Водолей - руна Манназ
В центре внимания – коммуникация. Вы найдете понимание в важном разговоре.
Рыбы - руна Лагуз
Внутренняя гармония возвращается. Прислушивайтесь к эмоциям – они ведут к равновесию.
21 ноября 2025 года – день, когда важно принять поток жизни без сопротивления. Руны напоминают: ясность приходит через покой, а новые возможности – через готовность услышать себя.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
