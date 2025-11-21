Рунический гороскоп на 21 ноября 2025 года: Близнецам – ясность по делам, Стрельцам – новые возможности

Руны / © ТСН

Руны в этот день советуют не оказывать давления на события. Все развивается естественно, а также если кажется, что темп медленный — это лишь подготовка к рывку в конце месяца.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен - руна Уруз

День силы. Используйте энергию для конкретных действий – физических или рабочих.

Телец – руна Эйваз

Не все дается сразу. Сосредоточьтесь на стойкости, а не на быстрых результатах.

Близнецы - руна Кеназ

Вы наконец-то видите ситуацию ясно. Появится решение, которое расставит все по местам.

Рак – руна Беркана

Забота о близких принесет гармонию. День эмоционального комфорта и домашнего тепла.

Лев - руна Альгис

Ваше внутреннее спокойствие — лучшая защита. Не подвергайтесь внешнему давлению.

Дева - руна Феху

Возможны небольшие прибыли или хорошие новости в сфере ресурсов.

Весы – руна Гебо

Успех приходит через взаимодействие. Это хороший день для сотрудничества и договоренностей.

Скорпион - руна Хагалаз

Старые установки рушатся. Примите изменения как естественный этап развития.

Стрелец - руна Райдо

Новое движение — символическое или реальное. Путешествие или инициатива откроет перспективы.

Козерог - руна Йера

Собираете урожай своих стараний. Пора подвести промежуточные итоги.

Водолей - руна Манназ

В центре внимания – коммуникация. Вы найдете понимание в важном разговоре.

Рыбы - руна Лагуз

Внутренняя гармония возвращается. Прислушивайтесь к эмоциям – они ведут к равновесию.

21 ноября 2025 года – день, когда важно принять поток жизни без сопротивления. Руны напоминают: ясность приходит через покой, а новые возможности – через готовность услышать себя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

