21 ноября
Категория
Астрология
Рунический гороскоп на 21 ноября 2025 года: Близнецам – ясность по делам, Стрельцам – новые возможности

21 ноября – день внутреннего прояснения и постепенного движения вперед. Близнецы обретут четкость в важных вопросах, а Стрельцы получат шанс попробовать новое направление.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день советуют не оказывать давления на события. Все развивается естественно, а также если кажется, что темп медленный — это лишь подготовка к рывку в конце месяца.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен - руна Уруз
    День силы. Используйте энергию для конкретных действий – физических или рабочих.

  • Телец – руна Эйваз
    Не все дается сразу. Сосредоточьтесь на стойкости, а не на быстрых результатах.

  • Близнецы - руна Кеназ
    Вы наконец-то видите ситуацию ясно. Появится решение, которое расставит все по местам.

  • Рак – руна Беркана
    Забота о близких принесет гармонию. День эмоционального комфорта и домашнего тепла.

  • Лев - руна Альгис
    Ваше внутреннее спокойствие — лучшая защита. Не подвергайтесь внешнему давлению.

  • Дева - руна Феху
    Возможны небольшие прибыли или хорошие новости в сфере ресурсов.

  • Весы – руна Гебо
    Успех приходит через взаимодействие. Это хороший день для сотрудничества и договоренностей.

  • Скорпион - руна Хагалаз
    Старые установки рушатся. Примите изменения как естественный этап развития.

  • Стрелец - руна Райдо
    Новое движение — символическое или реальное. Путешествие или инициатива откроет перспективы.

  • Козерог - руна Йера
    Собираете урожай своих стараний. Пора подвести промежуточные итоги.

  • Водолей - руна Манназ
    В центре внимания – коммуникация. Вы найдете понимание в важном разговоре.

  • Рыбы - руна Лагуз
    Внутренняя гармония возвращается. Прислушивайтесь к эмоциям – они ведут к равновесию.

21 ноября 2025 года – день, когда важно принять поток жизни без сопротивления. Руны напоминают: ясность приходит через покой, а новые возможности – через готовность услышать себя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

