- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 21 октября 2025: Овнам — смелость, Девам — равновесие
21 октября принесет больше определенности и внутреннего порядка. Овны получат толчок к смелым шагам, а Девы смогут восстановить равновесие по важным вопросам.
Руны сегодня подсказывают, что сейчас важно сосредоточиться на себе и своей внутренней опоре. День будет благоприятен для тех, кто действует обдуманно и слушает интуицию.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Уруз
Действуйте смело. Внутренняя сила поможет сделать решительный шаг.
Телец — руна Йера
Постепенный результат ваших действий становится заметным. Не торопитесь – процесс идет правильно.
Близнецы — руна Ансуз
Важное слово, совет или информация станут подсказкой.
Рак — руна Беркана
День мягкого обновления. Хорошо заниматься домашними делами или заботой о себе.
Лев — руна Соулу
Энергия на подъеме. Теперь легко продвинуться вперед в запланированном.
Дева — руна Вуньо
Равновесие и покой возвращают ясность. Хороший день для восстановления сил.
Весы — руна Гебо
Партнерство и поддержка будут ключом к успешному решению.
Скорпион — руна Эйваз
Сохраняйте выдержку. Не все нуждается в немедленном ответе.
Стрелец — руна Райдо
Пора двигаться дальше — даже маленький шаг меняет перспективу.
Козерог — руна Феу
Благоприятный день по ресурсным или финансовым вопросам.
Водолей — руна Кеназ
Осознание или идея поможет решить то, что беспокоило раньше.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция сегодня подскажет правильное направление. Не игнорируйте ощущения.
21 октября 2025 года - день действий через осознание, а не спешку. Руны рекомендуют опираться на внутреннюю стабильность, тогда решения придут просто и естественно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.