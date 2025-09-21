- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 21 сентября 2025: Весам – равновесие, Львам – новый этап
21 сентября – день, когда руны подсказывают сохранять баланс и использовать новые возможности. Весы смогут найти внутреннее равновесие, а Львы получат толчок для нового этапа.
Символы рун в этот день указывают на потребность внимательности, стабильности и готовности к переменам. Для кого этот день принесет ясность, для других — ресурс для действия.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Пора действовать решительно и отстаивать собственные позиции. Смелость будет вознаграждена.
Телец — руна Йера
Удачный момент для подведения итогов. Результаты прошедших усилий станут заметны.
Близнецы — руна Кеназ
День прозрений. Вы сможете обрести ясность в важном вопросе.
Рак — руна Эйваз
Устойчивость и внутренняя дисциплина помогут сохранить равновесие.
Лев — руна Ингуз
Наступает новый этап. Сегодня можно закладывать основу для будущего.
Дева — руна Соулу
Сила и свет помогут вам принять верное решение.
Весы — руна Гебо
Баланс и партнерство будут в центре внимания. Хороший день для совместных решений.
Скорпион — руна Турисаз
Проявите осторожность. День требует четко обозначенных границ.
Стрелец — руна Райдо
Путешествия или изменения в планах окажутся удачными. Время для движения вперед.
Козерог — руна Вуньо
Радость и гармония станут вашим источником сил.
Водолей — руна Ансуз
Важные новости или советы могут стать ключом к пониманию.
Рыбы – руна Пердро
Случайность сегодня может открыть вам новую возможность.
21 сентября 2025 года руны советуют действовать решительно, беречь баланс и прислушиваться к подсказкам судьбы. День открывает дверь для нового, если вы готовы сделать смелый шаг.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
