Рунический гороскоп на 21 сентября 2025: Весам – равновесие, Львам – новый этап

Символы рун в этот день указывают на потребность внимательности, стабильности и готовности к переменам. Для кого этот день принесет ясность, для других — ресурс для действия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Пора действовать решительно и отстаивать собственные позиции. Смелость будет вознаграждена.

Телец — руна Йера

Удачный момент для подведения итогов. Результаты прошедших усилий станут заметны.

Близнецы — руна Кеназ

День прозрений. Вы сможете обрести ясность в важном вопросе.

Рак — руна Эйваз

Устойчивость и внутренняя дисциплина помогут сохранить равновесие.

Лев — руна Ингуз

Наступает новый этап. Сегодня можно закладывать основу для будущего.

Дева — руна Соулу

Сила и свет помогут вам принять верное решение.

Весы — руна Гебо

Баланс и партнерство будут в центре внимания. Хороший день для совместных решений.

Скорпион — руна Турисаз

Проявите осторожность. День требует четко обозначенных границ.

Стрелец — руна Райдо

Путешествия или изменения в планах окажутся удачными. Время для движения вперед.

Козерог — руна Вуньо

Радость и гармония станут вашим источником сил.

Водолей — руна Ансуз

Важные новости или советы могут стать ключом к пониманию.

Рыбы – руна Пердро

Случайность сегодня может открыть вам новую возможность.

21 сентября 2025 года руны советуют действовать решительно, беречь баланс и прислушиваться к подсказкам судьбы. День открывает дверь для нового, если вы готовы сделать смелый шаг.

