Рунический гороскоп на 21 сентября 2025: Весам – равновесие, Львам – новый этап

21 сентября – день, когда руны подсказывают сохранять баланс и использовать новые возможности. Весы смогут найти внутреннее равновесие, а Львы получат толчок для нового этапа.

Руны

Руны / © ТСН

Символы рун в этот день указывают на потребность внимательности, стабильности и готовности к переменам. Для кого этот день принесет ясность, для других — ресурс для действия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен руна Тейваз
    Пора действовать решительно и отстаивать собственные позиции. Смелость будет вознаграждена.

  • Телец руна Йера
    Удачный момент для подведения итогов. Результаты прошедших усилий станут заметны.

  • Близнецы руна Кеназ
    День прозрений. Вы сможете обрести ясность в важном вопросе.

  • Рак руна Эйваз
    Устойчивость и внутренняя дисциплина помогут сохранить равновесие.

  • Лев руна Ингуз
    Наступает новый этап. Сегодня можно закладывать основу для будущего.

  • Дева руна Соулу
    Сила и свет помогут вам принять верное решение.

  • Весы руна Гебо
    Баланс и партнерство будут в центре внимания. Хороший день для совместных решений.

  • Скорпион руна Турисаз
    Проявите осторожность. День требует четко обозначенных границ.

  • Стрелец руна Райдо
    Путешествия или изменения в планах окажутся удачными. Время для движения вперед.

  • Козерог — руна Вуньо
    Радость и гармония станут вашим источником сил.

  • Водолей — руна Ансуз
    Важные новости или советы могут стать ключом к пониманию.

  • Рыбы – руна Пердро
    Случайность сегодня может открыть вам новую возможность.

21 сентября 2025 года руны советуют действовать решительно, беречь баланс и прислушиваться к подсказкам судьбы. День открывает дверь для нового, если вы готовы сделать смелый шаг.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

