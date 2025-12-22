Рунический гороскоп на 22–28 декабря 2025 года: неделя завершений и внутренней настройки

Руны / © ТСН

Реклама

Неделя 22–28 декабря — это период между завершением и началом, когда руны советуют не спешить с решениями и внимательно подытожить пройденный путь. Это время для сохранения ресурса, приведения в порядок дел и мягкого перехода к новому этапу.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 22–28 декабря

Овен — руна Феху

Неделя сосредоточена на ресурсах и практической выгоде. Возможны финансовые решения или получение результатов, имеющих конкретную ценность. Следует беречь достигнутое.

Телец — руна Иса

Пауза и замедление. События могут развиваться медленнее, чем ожидалось, но это поможет избежать излишних рисков. Неделя для наблюдения и сохранения позиций.

Реклама

Близнецы — руна Эйваз

Движение через взаимодействие. Совместные действия, контакты и поездки будут способствовать развитию дел. Важно быть гибкими и готовыми к изменениям формата.

Рак — руна Манназ

Фокус на людях и отношениях. Поддержка окружающих или правильное понимание своей роли помогут пройти эту неделю спокойнее.

Лев — руна Соулу

Активная позиция и желание проявиться. Неделя подходит для инициатив, публичных действий и шагов, усиливающих уверенность в себе.

Дева — руна Эйваз

Стратегическое мышление и внутреннее собрание. Даже сложные ситуации можно удержать под контролем, если поступать последовательно и без спешки.

Реклама

Весы — руна Вуньо

Эмоциональное облегчение и приятные моменты. Неделя может доставить радость от общения, теплые новости или чувство гармонии.

Скорпион — руна Турисаз

Необходимость защиты границ. Возможны резкие ситуации или непростые решения, которые помогут избавиться от устаревших моделей поведения.

Стрелец — руна Дагаз

Переход и внутренний слом. Неделя символизирует изменение состояния или взглядов и подготовку к новому этапу в конце года.

Козерог — руна Альгиз

Осторожность и защита. Следует прислушиваться к сигналам и не идти на необдуманный риск. Сохранение позиций будет важнее экспериментов.

Реклама

Водолей — руна Хагалаз

Неожиданные события могут нарушить привычный порядок. Несмотря на это, неделя способствует очищению пространства от лишнего и подготовке к переменам.

Рыбы — руна Ингваз

Завершение внутренних процессов. Даже если внешне немного событий, внутри формируется база для нового цикла. Следует беречь силы.

Руны этой недели отмечают значение завершений и внутренней подготовки. Конец года не требует рывков — важнее спокойно привести в порядок текущие дела и освободить пространство для будущих перемен. Такой подход поможет встретить новый период более собрано.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии. Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистическую суперлуну и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.