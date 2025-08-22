Рунический гороскоп на 22 августа 2025: Рыбам — новый импульс, Львам — завершение

Руны / © ТСН

Руны – это символы древней мудрости, способные подсказать энергию дня. На этот раз они отмечают завершения, новые прыжки и устойчивость. Независимо от знака зодиака, каждая позиция получит конкретный ориентир на хороший результат.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

Овен – руна Эйваз

Символизирует трансформацию, баланс и внутреннюю стойкость. Сегодня важно оставаться сосредоточенным и уравновешенным, даже когда обстоятельства быстро меняются.

Телец – руна Пердро

Неожиданные события или загадочные подсказки могут открыть новые пути. Слушайте интуицию – именно она подскажет следующий шаг.

Близнецы – руна Беркана

Способствует росту и обновлению. Идеальный день, чтобы что-то «родить» – новую идею, проект или личное начало.

Рак - руна Отала

Благоприятные энергетические ресурсы из дома, из семьи или традиций. Обратите внимание на придающие силы ценности.

Лев – руна Йера

Отображение завершенных проектов и полученных результатов. День для подведения итогов и празднования заслуженных достижений.

Дева - руна Ингуз

Символ плодородия, потенциала и долгосрочных целей. Все, что сейчас планируется, может со временем принести значимые плоды.

Весы - руна Тейваз

Направлен на справедливый подход и смелое лидерство. Действуйте с честью и открытой позицией – это повысит доверие к вам.

Скорпион – руна Соулу.

Означает победу, очистку и внутреннюю цельность. День благоприятен для завершения чего-то важного и обновления духа.

Стрелец - руна Альгиз

Призывает к интуитивной защите и опоре. Особенно сегодня важно слушать внутренний голос и оберегать свои пределы.

Козорог - руна Райдо

Символ пути, движения и прогресса. Все, что вы делаете, должно быть обдуманным и упорядоченным. Ваш ритм – ключ к успеху.

Водолей — руна Лагуз

Указывает на интуитивный поток и гибкость. Сегодня следует доверять внутренним ощущениям и не исключать эмоций как важную часть решения.

Рыбы - руна Хагалаз

Отображает необходимые изменения по внешним вызовам. Трансформация может стать поводом для обновления – не сопротивляйтесь ей.

22 августа 2025 года – день, когда руны поддерживают завершение важного и выход на новый уровень. Используйте свою силу, интуицию и внутреннюю ясность, чтобы двигаться уверенно к переменам.

