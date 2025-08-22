- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 22 августа 2025: Рыбам — новый импульс, Львам — завершение
22 августа – идеальный момент для оценки результатов и настройки новых ориентиров. День подходит для завершения запланированного и последующих открытий.
Руны – это символы древней мудрости, способные подсказать энергию дня. На этот раз они отмечают завершения, новые прыжки и устойчивость. Независимо от знака зодиака, каждая позиция получит конкретный ориентир на хороший результат.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам Зодиака
Овен – руна Эйваз
Символизирует трансформацию, баланс и внутреннюю стойкость. Сегодня важно оставаться сосредоточенным и уравновешенным, даже когда обстоятельства быстро меняются.
Телец – руна Пердро
Неожиданные события или загадочные подсказки могут открыть новые пути. Слушайте интуицию – именно она подскажет следующий шаг.
Близнецы – руна Беркана
Способствует росту и обновлению. Идеальный день, чтобы что-то «родить» – новую идею, проект или личное начало.
Рак - руна Отала
Благоприятные энергетические ресурсы из дома, из семьи или традиций. Обратите внимание на придающие силы ценности.
Лев – руна Йера
Отображение завершенных проектов и полученных результатов. День для подведения итогов и празднования заслуженных достижений.
Дева - руна Ингуз
Символ плодородия, потенциала и долгосрочных целей. Все, что сейчас планируется, может со временем принести значимые плоды.
Весы - руна Тейваз
Направлен на справедливый подход и смелое лидерство. Действуйте с честью и открытой позицией – это повысит доверие к вам.
Скорпион – руна Соулу.
Означает победу, очистку и внутреннюю цельность. День благоприятен для завершения чего-то важного и обновления духа.
Стрелец - руна Альгиз
Призывает к интуитивной защите и опоре. Особенно сегодня важно слушать внутренний голос и оберегать свои пределы.
Козорог - руна Райдо
Символ пути, движения и прогресса. Все, что вы делаете, должно быть обдуманным и упорядоченным. Ваш ритм – ключ к успеху.
Водолей — руна Лагуз
Указывает на интуитивный поток и гибкость. Сегодня следует доверять внутренним ощущениям и не исключать эмоций как важную часть решения.
Рыбы - руна Хагалаз
Отображает необходимые изменения по внешним вызовам. Трансформация может стать поводом для обновления – не сопротивляйтесь ей.
22 августа 2025 года – день, когда руны поддерживают завершение важного и выход на новый уровень. Используйте свою силу, интуицию и внутреннюю ясность, чтобы двигаться уверенно к переменам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
