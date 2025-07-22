Рунический гороскоп на 22 июля 2025: Весы — интуиция, Стрельцы — движение к себе

Руны / © ТСН

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Руны – это не просто символы древнего письма, а мистические знаки, помогающие нам читать энергию Вселенной. Каждая руна – как зеркало момента: показывает, куда двигаться, где остановиться, а где – отпустить.

22 июля – последний день Солнца в Раке: день глубоких чувств, завершение внутреннего цикла и подготовки к новому витку. Именно поэтому руническое послание в этот день поможет лучше почувствовать себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна дня: "Феху"

Руна материального ресурса, благосостояния и воли к достижению. Сегодняшний день может принести финансовые новости или шансы. Но важно не только брать, но и делиться. Поток должен быть взаимным.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна дня: "Уруз"

Руна силы, здоровья и обновления. Тельцам важно найти контакт с телом: прогулка, массаж, отдых без гаджетов. Чем лучше вы себя слышите – тем увереннее двигаетесь вперед.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Руна дня: "Райдо"

Это руна дороги и движения – внешнего или внутреннего. Вас могут ожидать важные поездки или перемены в мышлении. Не бойтесь менять направление, если чувствуете, что старый путь уже не ваш.

Рак (22 июня - 22 июля)

Руна дня: "Кеназ"

Руна внутреннего света, прозрения, творческой вспышки. Вы сегодня как факел в темноте. Доверяйте своим инсайтам, записывайте сны и мысли – там ответ на что-то важное.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна дня: "Дагаз"

Это руна пробуждения, рассвета, прорыва. Что-то важное становится ясным. Не бойтесь сделать первый шаг. День благоприятен для начала нового этапа или прояснения сложной ситуации.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна дня: "Гебо"

Руна партнерства и взаимообмена. Обратите внимание, как вы строите связи — есть ли баланс давать/получать? В работе, любви, дружбе – ищите гармонии.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна дня: "Лагуз"

Это руна воды, эмоций, интуиции. День для того, чтобы довериться чутьям и разрешить событиям течь естественно. Не навязывайте себе решений – они сами к вам придут, когда вы замедлитесь.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна дня: "Хагалаз"

Руна очищения, разрушение старого, чтобы появилось новое.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна дня: "Эйваз"

Это руна перехода, глубины, трансформации. Сегодня хорошо сосредоточиться на себе: что у вас меняется, куда тянет душа? Это не внешнее движение – это путь внутрь.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна дня: "Ансуз"

Руны слова, мудрости, советы. Обратите внимание на разговоры, сообщения, книги. Информация, поступившая сегодня, может стать ключом. Но и сами будьте внимательны к собственному языку – он творит реальность.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна дня: "Эйваз"

Руна движения, синхронность, доверие процессу. День удачен для общего дела. Вы не сами, Вселенная действует в паре с вами. Не сопротивляйтесь, если события изменяют вектор — это к лучшему.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна дня: "Манназ"

Это руна человека, сообщества, зеркала. Все, что вы сегодня видите в других, — отражение вас. Возможна важная встреча или новое понимание себя через другого человека.

22 июля – день тишины перед движением. Руны сегодня призывают не торопить события, а уметь слышать, распознавать, доверять. Особенно сильно звучит интуиция (Весы, Раки), энергия превращения (Скорпионы, Стрельцы) и импульс для действий (Овны, Близнецы, Водолеи). Пусть этот день станет для вас знаком осознания и принятия.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.