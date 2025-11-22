Рунический гороскоп на 22 ноября 2025: Девам — стабильность, Водолеям — новые идеи

Руны / © ТСН

Реклама

Руны в этот день призывают к спокойной уверенности. То, что вы делаете с вниманием и терпением, принесет длительный результат. Хорошо подвести итоги и скорректировать планы перед новой неделей.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Райдо

Русло событий меняется, и это к лучшему. Обращайте внимание на знаки дороги – интуиция подсказывает направление.

Телец — руна Феху

Практический день. Возможны доходы или положительные новости, связанные с материальными делами.

Близнецы — руна Вуньо

Радость в мелочах поможет снять напряжение. Хорошо провести время с людьми, которым вы доверяете.

Рак — руна Эйваз

Не торопитесь — изменения вызревают постепенно. Выдержка поможет избежать ошибок.

Лев — руна Турисаз

Действуйте осторожно. Эмоциональные решения сегодня могут повлечь за собой ненужные споры.

Дева — руна Йера

Ваша последовательность приносит стабильность. День для спокойных действий и уравновешенности.

Весы — руна Гебо

Взаимопонимание с близкими укрепит отношения. Важно слушать, не только говорить.

Скорпион — руна Иса

Возможно чувство застоя, но именно в тишине вызревает следующий шаг.

Стрелец — руна Кеназ

Прозрение или новая идея поможет решить то, что раньше казалось сложным.

Козерог — руна Альгис

Вы под защитой. Не делитесь планами со всеми, держите фокус на главном.

Водолей — руна Ансуз

Идеи и вдохновение приходят через общение. Записывайте мнения – среди них будет важна.

Рыбы — руна Беркана

Хороший день для заботы о себе и близких. Внутреннее спокойствие восстанавливается из-за простых вещей.

22 ноября 2025 года — день стабильности и внутреннего сосредоточения. Руны советуют не распыляться, а действовать последовательно и спокойно – результаты окажутся именно тогда, когда нужно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.