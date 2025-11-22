ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
86
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 22 ноября 2025: Девам — стабильность, Водолеям — новые идеи

22 ноября пройдет под знаком взвешенных решений и внутреннего порядка. Девы смогут навести порядок в делах, а Водолеи — открыть для себя новые идеи или направления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день призывают к спокойной уверенности. То, что вы делаете с вниманием и терпением, принесет длительный результат. Хорошо подвести итоги и скорректировать планы перед новой неделей.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Райдо
    Русло событий меняется, и это к лучшему. Обращайте внимание на знаки дороги – интуиция подсказывает направление.

  • Телец — руна Феху
    Практический день. Возможны доходы или положительные новости, связанные с материальными делами.

  • Близнецы — руна Вуньо
    Радость в мелочах поможет снять напряжение. Хорошо провести время с людьми, которым вы доверяете.

  • Рак — руна Эйваз
    Не торопитесь — изменения вызревают постепенно. Выдержка поможет избежать ошибок.

  • Лев — руна Турисаз
    Действуйте осторожно. Эмоциональные решения сегодня могут повлечь за собой ненужные споры.

  • Дева — руна Йера
    Ваша последовательность приносит стабильность. День для спокойных действий и уравновешенности.

  • Весы — руна Гебо
    Взаимопонимание с близкими укрепит отношения. Важно слушать, не только говорить.

  • Скорпион — руна Иса
    Возможно чувство застоя, но именно в тишине вызревает следующий шаг.

  • Стрелец — руна Кеназ
    Прозрение или новая идея поможет решить то, что раньше казалось сложным.

  • Козерог — руна Альгис
    Вы под защитой. Не делитесь планами со всеми, держите фокус на главном.

  • Водолей — руна Ансуз
    Идеи и вдохновение приходят через общение. Записывайте мнения – среди них будет важна.

  • Рыбы — руна Беркана
    Хороший день для заботы о себе и близких. Внутреннее спокойствие восстанавливается из-за простых вещей.

22 ноября 2025 года — день стабильности и внутреннего сосредоточения. Руны советуют не распыляться, а действовать последовательно и спокойно – результаты окажутся именно тогда, когда нужно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie