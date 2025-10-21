- Дата публикации
Рунический гороскоп на 22 октября 2025 года: Ракам — внутренняя опора, Козерогам — четкие ориентиры.
22 октября станет днем сосредоточенности и внутренней опоры. Раки ощутят потребность в стабильности, а Козороги найдут четкое направление для дальнейших действий.
Руны этого дня отмечают важность внутренней собранности. Следует меньше спешить и больше прислушиваться к внутреннему голосу – тогда решения придут естественно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Уруз
Сильный старт и решительный шаг принесут чувство прогресса.
Телец — руна Иса
Ситуация нуждается в паузе. Лучше не форсировать события сегодня.
Близнецы — руна Пертро
Неожиданный фактор или случай откроет новое видение.
Рак — руна Эйваз
Устойчивость и сосредоточенность – ваш главный ресурс этого дня.
Лев — руна Хагалаз
Старые структуры могут рушиться – позвольте этому очистить путь.
Дева — руна Одал
Опора в привычном и семейном кругу вернет чувство безопасности.
Весы — руна Беркана
Мягкое обновление в настроении или взаимоотношениях. День для заботы о себе.
Скорпион — руна Турисаз
Осторожность и самоконтроль помогут избежать излишних конфликтов.
Стрелец — руна Соулу
Энергия для движения вперед возвращается. Смело принимайте инициативу.
Козерог — руна Райдо
Вы видите направление более четко. Пора выбрать дальнейший маршрут.
Водолей — руна Манназ
Посмотрите на ситуацию с позиции сотрудничества – это даст лучший результат.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция сегодня точнее обычного. Прислушивайтесь к сигналам.
22 октября 2025 года — день внутренней работы и осторожного движения вперед. Руны советуют держать внутреннюю опору и не торопиться с действиями, чтобы увидеть верное направление.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
