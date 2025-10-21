Рунический гороскоп на 22 октября 2025 года: Ракам — внутренняя опора, Козерогам — четкие ориентиры.

Руны / © ТСН

Руны этого дня отмечают важность внутренней собранности. Следует меньше спешить и больше прислушиваться к внутреннему голосу – тогда решения придут естественно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Уруз

Сильный старт и решительный шаг принесут чувство прогресса.

Телец — руна Иса

Ситуация нуждается в паузе. Лучше не форсировать события сегодня.

Близнецы — руна Пертро

Неожиданный фактор или случай откроет новое видение.

Рак — руна Эйваз

Устойчивость и сосредоточенность – ваш главный ресурс этого дня.

Лев — руна Хагалаз

Старые структуры могут рушиться – позвольте этому очистить путь.

Дева — руна Одал

Опора в привычном и семейном кругу вернет чувство безопасности.

Весы — руна Беркана

Мягкое обновление в настроении или взаимоотношениях. День для заботы о себе.

Скорпион — руна Турисаз

Осторожность и самоконтроль помогут избежать излишних конфликтов.

Стрелец — руна Соулу

Энергия для движения вперед возвращается. Смело принимайте инициативу.

Козерог — руна Райдо

Вы видите направление более четко. Пора выбрать дальнейший маршрут.

Водолей — руна Манназ

Посмотрите на ситуацию с позиции сотрудничества – это даст лучший результат.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция сегодня точнее обычного. Прислушивайтесь к сигналам.

22 октября 2025 года — день внутренней работы и осторожного движения вперед. Руны советуют держать внутреннюю опору и не торопиться с действиями, чтобы увидеть верное направление.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

