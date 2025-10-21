ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 22 октября 2025 года: Ракам — внутренняя опора, Козерогам — четкие ориентиры.

22 октября станет днем сосредоточенности и внутренней опоры. Раки ощутят потребность в стабильности, а Козороги найдут четкое направление для дальнейших действий.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня отмечают важность внутренней собранности. Следует меньше спешить и больше прислушиваться к внутреннему голосу – тогда решения придут естественно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Уруз
    Сильный старт и решительный шаг принесут чувство прогресса.

  • Телец — руна Иса
    Ситуация нуждается в паузе. Лучше не форсировать события сегодня.

  • Близнецы — руна Пертро
    Неожиданный фактор или случай откроет новое видение.

  • Рак — руна Эйваз
    Устойчивость и сосредоточенность – ваш главный ресурс этого дня.

  • Лев — руна Хагалаз
    Старые структуры могут рушиться – позвольте этому очистить путь.

  • Дева — руна Одал
    Опора в привычном и семейном кругу вернет чувство безопасности.

  • Весы — руна Беркана
    Мягкое обновление в настроении или взаимоотношениях. День для заботы о себе.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Осторожность и самоконтроль помогут избежать излишних конфликтов.

  • Стрелец — руна Соулу
    Энергия для движения вперед возвращается. Смело принимайте инициативу.

  • Козерог — руна Райдо
    Вы видите направление более четко. Пора выбрать дальнейший маршрут.

  • Водолей — руна Манназ
    Посмотрите на ситуацию с позиции сотрудничества – это даст лучший результат.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция сегодня точнее обычного. Прислушивайтесь к сигналам.

22 октября 2025 года — день внутренней работы и осторожного движения вперед. Руны советуют держать внутреннюю опору и не торопиться с действиями, чтобы увидеть верное направление.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

