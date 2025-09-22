ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
4
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 22 сентября 2025: Ракам — поддержка, Козорогам — решимость

22 сентября — день, когда следует действовать уверенно и не бояться просить поддержки. Раки получат помощь от близких, а Козороги найдут в себе силы для решительных шагов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Рунические символы этого дня подчеркивают важность взаимодействия с другими и умение держать курс даже в сложных ситуациях. Это время, когда выдержка и открытое сердце приносят пользу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Энергия и ясность на вашей стороне. Хорошее время для решения важных вопросов.

  • Телец — руна Йера
    Результаты вашего труда становятся очевидными. День подходит для анализа достижений.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Новости или советы от других людей окажутся важными подсказками.

  • Рак — руна Гебо
    Вы получите поддержку и взаимность от близких. Цените партнерство.

  • Лев — руна Кеназ
    Ясность поможет увидеть новые пути. Время для творческих решений.

  • Дева — руна Вуньо
    День радости и гармонии. Посвятите время тому, что доставляет удовольствие.

  • Весы — руна Эйваз
    Терпение и внутренняя стойкость помогут пройти через испытания.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Будьте внимательны к собственным границам. Не поддавайтесь на провокации.

  • Стрелец — руна Райдо
    Путешествие или новый проект сегодня будут успешными. Удачное время для движения.

  • Козорог — руна Тейваз
    Время решительных действий. Ваши усилия дадут ощутимые результаты.

  • Водолей — руна Ингуз
    Новый этап начинается уже сейчас. День благоприятен для закладки основания.

  • Рыбы —руна Пердро
    Случайность или неожиданная встреча может открыть новый шанс.

22 сентября 2025 года руны советуют: ищите поддержку у близких, действуйте с решительностью и обращайте внимание на неожиданно приходящие подсказки. Это день, когда взаимность и сила духа ведут к успеху.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
4
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie