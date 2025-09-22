- Дата публикации
Рунический гороскоп на 22 сентября 2025: Ракам — поддержка, Козорогам — решимость
22 сентября — день, когда следует действовать уверенно и не бояться просить поддержки. Раки получат помощь от близких, а Козороги найдут в себе силы для решительных шагов.
Рунические символы этого дня подчеркивают важность взаимодействия с другими и умение держать курс даже в сложных ситуациях. Это время, когда выдержка и открытое сердце приносят пользу.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Энергия и ясность на вашей стороне. Хорошее время для решения важных вопросов.
Телец — руна Йера
Результаты вашего труда становятся очевидными. День подходит для анализа достижений.
Близнецы — руна Ансуз
Новости или советы от других людей окажутся важными подсказками.
Рак — руна Гебо
Вы получите поддержку и взаимность от близких. Цените партнерство.
Лев — руна Кеназ
Ясность поможет увидеть новые пути. Время для творческих решений.
Дева — руна Вуньо
День радости и гармонии. Посвятите время тому, что доставляет удовольствие.
Весы — руна Эйваз
Терпение и внутренняя стойкость помогут пройти через испытания.
Скорпион — руна Турисаз
Будьте внимательны к собственным границам. Не поддавайтесь на провокации.
Стрелец — руна Райдо
Путешествие или новый проект сегодня будут успешными. Удачное время для движения.
Козорог — руна Тейваз
Время решительных действий. Ваши усилия дадут ощутимые результаты.
Водолей — руна Ингуз
Новый этап начинается уже сейчас. День благоприятен для закладки основания.
Рыбы —руна Пердро
Случайность или неожиданная встреча может открыть новый шанс.
22 сентября 2025 года руны советуют: ищите поддержку у близких, действуйте с решительностью и обращайте внимание на неожиданно приходящие подсказки. Это день, когда взаимность и сила духа ведут к успеху.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
