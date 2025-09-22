Рунический гороскоп на 22 сентября 2025: Ракам — поддержка, Козорогам — решимость

Руны / © ТСН

Рунические символы этого дня подчеркивают важность взаимодействия с другими и умение держать курс даже в сложных ситуациях. Это время, когда выдержка и открытое сердце приносят пользу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Энергия и ясность на вашей стороне. Хорошее время для решения важных вопросов.

Телец — руна Йера

Результаты вашего труда становятся очевидными. День подходит для анализа достижений.

Близнецы — руна Ансуз

Новости или советы от других людей окажутся важными подсказками.

Рак — руна Гебо

Вы получите поддержку и взаимность от близких. Цените партнерство.

Лев — руна Кеназ

Ясность поможет увидеть новые пути. Время для творческих решений.

Дева — руна Вуньо

День радости и гармонии. Посвятите время тому, что доставляет удовольствие.

Весы — руна Эйваз

Терпение и внутренняя стойкость помогут пройти через испытания.

Скорпион — руна Турисаз

Будьте внимательны к собственным границам. Не поддавайтесь на провокации.

Стрелец — руна Райдо

Путешествие или новый проект сегодня будут успешными. Удачное время для движения.

Козорог — руна Тейваз

Время решительных действий. Ваши усилия дадут ощутимые результаты.

Водолей — руна Ингуз

Новый этап начинается уже сейчас. День благоприятен для закладки основания.

Рыбы —руна Пердро

Случайность или неожиданная встреча может открыть новый шанс.

22 сентября 2025 года руны советуют: ищите поддержку у близких, действуйте с решительностью и обращайте внимание на неожиданно приходящие подсказки. Это день, когда взаимность и сила духа ведут к успеху.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

