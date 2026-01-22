Рунический гороскоп на 22 января 2025: Овнам —резкий поворот, Козорогам — финансовый шанс

Руны / © ТСН

Реклама

22 января – день, когда следует быть гибкими и внимательными к изменениям. Руночные символы советуют не бояться поворотов, но принимать решения по холодному расчету.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 22 января 2025

Овен — руна Хагалаз

Резкий поворот. Ситуация может измениться неожиданно, но это поможет вам быстро увидеть, что нужно убрать или переделать.

Телец — руна Йера

Постепенный результат. День подходит для завершения дел и закрепления того, что уже приносит плоды.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Важный разговор. Информация или диалог могут повлиять на ваши планы и не избегайте переговоров.

Рак — руна Беркана

Забота и поддержка. Благоприятный день для семейных вопросов и возобновление эмоционального ресурса.

Лев — руна Соулу

Уверенность и сила воздействия. Вы будете убедительны, если не будете снижать планку и не будете сомневаться в собственных решениях.

Дева — руна Кеназ

Точность и контроль деталей. День способствует работе с документами, проверкам и наведению порядка в мелочах.

Реклама

Весы — руна Гебо

Договоренность и баланс. Партнерство или компромисс помогут решить вопрос без излишнего напряжения.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Следует более осторожно относиться к людям, которые пытаются влиять на ваши решения.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменение планов. Возможна поездка или коррекция маршрута, которая принесет пользу.

Козерог — руна Феху

Финансовый шанс. День подходит для выгодных решений, покупок и наведения порядка в ресурсах.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Новый этап. Вы можете быстро изменить подход и найти другой путь, который будет лучше работать.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный темп. Лучше не форсировать события и действовать в своем ритме.

Руны в этот день подчеркивают важность адаптации и практичности. Сегодня полезно быстро реагировать на новые обстоятельства, беречь ресурс и использовать возможности, которые дает день.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.