Рунический гороскоп на 23 августа 2025: Близнецам – подарок взаимности, Рыбам – внутренняя сила

Руны / © ТСН

Руны – древние символы энергий, указывающие на архетипические темы дня. В этот день они ведут к открытию поддержки и внутренней опоры. Все знаки получат ключевые символы своей жизненной ситуации.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для знаков Зодиака

Овен - руна Уруз

Сегодня ваша сила и выносливость на высоте. Казавшиеся недосягаемыми ресурсы теперь доступны.

Телец - руна Альгиз

Интуиция и внутренняя защита – ваш главный союзник. Слушайте, что подсказывает сердце.

Близнецы – руна Гебо

Дар взаимности откроет новый потенциал в отношениях. Гармония и диалог ведут сегодня к прогрессу.

Рак – руна Йера

Растут результаты предыдущих усилий. Сегодня прекрасный день для подведения итогов и получения плодов.

Лев - руна Ансуз

Слова, символы, вдохновение – именно они сегодня имеют силу. Ваше сообщение может изменить что-то к лучшему.

Дева - руна Тейваз

Справедливость, лидерство, решительность – это ваши ключи к успеху сегодня. Ведите себя достойно, и обстоятельства поддержат.

Весы - руна Райдо

Сознательное движение вперед – ваш инструмент. Планируйте, но не останавливайтесь, даже когда путь кажется сложным.

Скорпион – руна Кеназ

Ясность и вдохновение придут в сильнейший момент. Это хороший день для творчества и прогресса.

Стрелец — руна Совило

Внутри вас – ясный свет и сила. Не бойтесь показать свой внутренний ресурс.

Козериг — руна Иса

Пауза может дать новый взор. Иногда просто остановиться – лучший путь вперед.

Водолей — руна Дагаз

Новое видение сейчас у вас. В этот день приходит откровение, которое дает направление движению.

Рыбы – руна Эйваз

Баланс и выносливость – ваш день для внутреннего перерождения. Найдите поддержку в своей внутренней структуре.

23 августа 2025 года – день, когда руны указывают на ценность поддержки, ясности и внутренней силы. Это пора действовать, прислушиваясь к интуиции, ценить партнерство и сохранять целостность духа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

