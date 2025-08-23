- Дата публикации
Рунический гороскоп на 23 августа 2025: Близнецам – подарок взаимности, Рыбам – внутренняя сила
23 августа – хороший момент для взаимодействия и самовосстановления. Руны подсказывают: сегодня важно обратить внимание на общие ресурсы и личную жизненную силу.
Руны – древние символы энергий, указывающие на архетипические темы дня. В этот день они ведут к открытию поддержки и внутренней опоры. Все знаки получат ключевые символы своей жизненной ситуации.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп для знаков Зодиака
Овен - руна Уруз
Сегодня ваша сила и выносливость на высоте. Казавшиеся недосягаемыми ресурсы теперь доступны.
Телец - руна Альгиз
Интуиция и внутренняя защита – ваш главный союзник. Слушайте, что подсказывает сердце.
Близнецы – руна Гебо
Дар взаимности откроет новый потенциал в отношениях. Гармония и диалог ведут сегодня к прогрессу.
Рак – руна Йера
Растут результаты предыдущих усилий. Сегодня прекрасный день для подведения итогов и получения плодов.
Лев - руна Ансуз
Слова, символы, вдохновение – именно они сегодня имеют силу. Ваше сообщение может изменить что-то к лучшему.
Дева - руна Тейваз
Справедливость, лидерство, решительность – это ваши ключи к успеху сегодня. Ведите себя достойно, и обстоятельства поддержат.
Весы - руна Райдо
Сознательное движение вперед – ваш инструмент. Планируйте, но не останавливайтесь, даже когда путь кажется сложным.
Скорпион – руна Кеназ
Ясность и вдохновение придут в сильнейший момент. Это хороший день для творчества и прогресса.
Стрелец — руна Совило
Внутри вас – ясный свет и сила. Не бойтесь показать свой внутренний ресурс.
Козериг — руна Иса
Пауза может дать новый взор. Иногда просто остановиться – лучший путь вперед.
Водолей — руна Дагаз
Новое видение сейчас у вас. В этот день приходит откровение, которое дает направление движению.
Рыбы – руна Эйваз
Баланс и выносливость – ваш день для внутреннего перерождения. Найдите поддержку в своей внутренней структуре.
23 августа 2025 года – день, когда руны указывают на ценность поддержки, ясности и внутренней силы. Это пора действовать, прислушиваясь к интуиции, ценить партнерство и сохранять целостность духа.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
